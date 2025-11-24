https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/abdde-bir-kadin-kurtardigi-ve-12-yildir-bakip-buyuttugu-geyik-tarafindan-parcalanarak-oldurdu-1101234168.html

ABD'de bir kadın, kurtardığı ve 12 yıldır bakıp büyüttüğü geyik tarafından parçalanarak öldürdü

ABD'de bir kadın, kurtardığı ve 12 yıldır bakıp büyüttüğü geyik tarafından parçalanarak öldürdü

Ohio'da yaşayan 64 yaşındaki Jodi Proger, yıllardır kurtardığı geyiklere bakan bir hayvanseverdi. Ancak 15 Kasım'da, evinin bahçesindeki geyik saldırısı sonucu... 24.11.2025

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Stewartsville bölgesinde yaşayan 64 yaşındaki Jodi Proger, evinde beslediği bir geyik tarafından öldürüldü. Proger, son 12 yıldır yaralı ve yetim kalmış geyikleri kurtarıp büyütmesiyle tanınıyordu.Olay günü kızı, annesinden haber alamayınca eşiyle birlikte eve gitti. Çift, bahçede agresif şekilde saldırgan davranan bir geyik gördü ve Jodi’ye ulaşamadı.Aile müdahale etti, ancak kurtarılamadıKızı durumu acil servise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Jodi’nin geyik giriş alanında sıkışmış hâlde olduğunu belirledi.Belmont County Şerifi James Zusack, aile bireylerinin hayvanı durdurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıkladı.Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Jodi Proger olay yerinde hayatını kaybetti.Ailesi: Anne geyikleri sevgiyle büyüttüTrajedinin ardından Jodi’nin kızı Jennifer Bryan, sosyal medyada açıklama yaparak kamuoyundaki yanlış bilgileri düzeltti.'Wheezer değil, başka bir geyik'Jennifer, annesinin ilk kurtardığı ve 12 yıldır baktığı Wheezer isimli geyiğin saldırıdan sorumlu olmadığını vurguladı.Jennifer ayrıca saldırı sırasında üvey babasının bir iş kazası nedeniyle yanık ünitesinde tedavi gördüğünü, haberi kendisinin vermek zorunda kaldığını söyledi:Soruşturma sürüyorYetkililer, Jodi Proger’in ölümüne neden olan geyik saldırısının koşullarını araştırmak için soruşturma başlattı.Proger, kurtardığı ve bakımını üstlendiği geyikler için resmi lisansa sahipti. Arkasında eşi, kızı ve üç torununu bıraktı.

