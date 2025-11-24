Türkiye
ABD'de bir kadın, kurtardığı ve 12 yıldır bakıp büyüttüğü geyik tarafından parçalanarak öldürdü
ABD'de bir kadın, kurtardığı ve 12 yıldır bakıp büyüttüğü geyik tarafından parçalanarak öldürdü
Ohio’da yaşayan 64 yaşındaki Jodi Proger, yıllardır kurtardığı geyiklere bakan bir hayvanseverdi. Ancak 15 Kasım’da, evinin bahçesindeki geyik saldırısı sonucu... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Stewartsville bölgesinde yaşayan 64 yaşındaki Jodi Proger, evinde beslediği bir geyik tarafından öldürüldü. Proger, son 12 yıldır yaralı ve yetim kalmış geyikleri kurtarıp büyütmesiyle tanınıyordu.Olay günü kızı, annesinden haber alamayınca eşiyle birlikte eve gitti. Çift, bahçede agresif şekilde saldırgan davranan bir geyik gördü ve Jodi’ye ulaşamadı.Aile müdahale etti, ancak kurtarılamadıKızı durumu acil servise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Jodi’nin geyik giriş alanında sıkışmış hâlde olduğunu belirledi.Belmont County Şerifi James Zusack, aile bireylerinin hayvanı durdurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıkladı.Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Jodi Proger olay yerinde hayatını kaybetti.Ailesi: Anne geyikleri sevgiyle büyüttüTrajedinin ardından Jodi’nin kızı Jennifer Bryan, sosyal medyada açıklama yaparak kamuoyundaki yanlış bilgileri düzeltti.'Wheezer değil, başka bir geyik'Jennifer, annesinin ilk kurtardığı ve 12 yıldır baktığı Wheezer isimli geyiğin saldırıdan sorumlu olmadığını vurguladı.Jennifer ayrıca saldırı sırasında üvey babasının bir iş kazası nedeniyle yanık ünitesinde tedavi gördüğünü, haberi kendisinin vermek zorunda kaldığını söyledi:Soruşturma sürüyorYetkililer, Jodi Proger’in ölümüne neden olan geyik saldırısının koşullarını araştırmak için soruşturma başlattı.Proger, kurtardığı ve bakımını üstlendiği geyikler için resmi lisansa sahipti. Arkasında eşi, kızı ve üç torununu bıraktı.
ABD'de bir kadın, kurtardığı ve 12 yıldır bakıp büyüttüğü geyik tarafından parçalanarak öldürdü

Ohio’da yaşayan 64 yaşındaki Jodi Proger, yıllardır kurtardığı geyiklere bakan bir hayvanseverdi. Ancak 15 Kasım’da, evinin bahçesindeki geyik saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından ailesi, saldırgan hayvanın Jodi’nin ilk kurtardığı geyik Wheezer olmadığını açıklayarak kamuoyuna çağrıda bulundu.
ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Stewartsville bölgesinde yaşayan 64 yaşındaki Jodi Proger, evinde beslediği bir geyik tarafından öldürüldü. Proger, son 12 yıldır yaralı ve yetim kalmış geyikleri kurtarıp büyütmesiyle tanınıyordu.
Olay günü kızı, annesinden haber alamayınca eşiyle birlikte eve gitti. Çift, bahçede agresif şekilde saldırgan davranan bir geyik gördü ve Jodi’ye ulaşamadı.

Aile müdahale etti, ancak kurtarılamadı

Kızı durumu acil servise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Jodi’nin geyik giriş alanında sıkışmış hâlde olduğunu belirledi.
Belmont County Şerifi James Zusack, aile bireylerinin hayvanı durdurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıkladı.
“Aile, kolluk kuvvetleri gelene kadar hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak sahada güvenliği sağlamak için hayvan, olay yerine gelen ekipler tarafından vurularak etkisiz hâle getirildi.”
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Jodi Proger olay yerinde hayatını kaybetti.

Ailesi: Anne geyikleri sevgiyle büyüttü

Trajedinin ardından Jodi’nin kızı Jennifer Bryan, sosyal medyada açıklama yaparak kamuoyundaki yanlış bilgileri düzeltti.

'Wheezer değil, başka bir geyik'

Jennifer, annesinin ilk kurtardığı ve 12 yıldır baktığı Wheezer isimli geyiğin saldırıdan sorumlu olmadığını vurguladı.
“Wheezer annemi öldürmedi. Doğal Kaynaklar Dairesi’nin şartları gereği yıllar önce kısırlaştırılmıştı.”
Jennifer ayrıca saldırı sırasında üvey babasının bir iş kazası nedeniyle yanık ünitesinde tedavi gördüğünü, haberi kendisinin vermek zorunda kaldığını söyledi:
“ICU’daki üvey babama annemin öldüğünü söylemek zorunda kaldım. Yaşadığımız acıyı tarif etmek mümkün değil.”

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, Jodi Proger’in ölümüne neden olan geyik saldırısının koşullarını araştırmak için soruşturma başlattı.
Proger, kurtardığı ve bakımını üstlendiği geyikler için resmi lisansa sahipti. Arkasında eşi, kızı ve üç torununu bıraktı.
