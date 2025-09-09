Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/bin-600-kilometrelik-macera-izlandanin-cevresini-yuzerek-asan-ilk-insan-olarak-tarihe-gecti-1099227161.html
Bin 600 kilometrelik macera: İzlanda’nın çevresini yüzerek aşan ilk insan olarak tarihe geçti
Bin 600 kilometrelik macera: İzlanda’nın çevresini yüzerek aşan ilk insan olarak tarihe geçti
Sputnik Türkiye
Dondurucu soğuk, dev dalgalar ve meraklı katil balinalarla dolu bir denizde, Britanyalı yüzücü Ross Edgley, bin 600 kilometrelik çılgın yolculuğunu... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T14:24+0300
2025-09-09T14:24+0300
yaşam
i̇zlanda
britanya
viking
yüzme
rekor
chris hemsworth
marvel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099227472_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_45e0dfb86ddf3feecffbfb0a7711fc2c.jpg
39 yaşındaki ekstrem sporcu, 17 Mayıs’ta başladığı yolculuğunu tam dört ay sonra Reykjavik’te bitirdi. Bitiş çizgisini geçtiğinde Viking boynuzundan içki içerek başarısını kutladı. Edgley, “Bu şimdiye kadar denediğim en zor ve en iddialı mücadele oldu” diyerek yaşadığı deneyimi anlattı.Yolculuk boyunca günde 30 kilometre yüzen sporcu, tuzlu su nedeniyle dilinin parçalandığını söyledi. Her gün 10 ila 15 bin kalori tüketti; makarna ve İzlanda’ya özgü meyan şekeri vazgeçilmez menüsünde yer aldı. Ross’un yolculuğu sırasında balina sürüleri de kendisini yakından inceledi. Edgley, “Onlar muazzam hayvanlar, korkulmamaları gerekiyor” dedi.Hem bilimsel hem destansı bir yolculuk Edgley yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmadı, aynı zamanda bilimsel örnekler topladı. Her gün sulardan çevresel DNA ve mikroplastik ölçümleri yaptı. Marvel yıldızı Chris Hemsworth de sporcuyu tebrik ederek, “Ross kalıpları yıkıyor ve dayanıklılık sporunu yeniden tanımlıyor. Bu sadece bir yüzme değil, İzlanda folklorunda yerini alacak bir destan” sözleriyle başarısını övdü.Daha önce Britanya kıyılarını 2.900 kilometre yüzerek Guinness Rekoru kıran Ross Edgley, bu kez de “İzlanda’yı yüzerek geçen ilk insan” unvanını aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/guinness-rekorlar-kitabinda-hala-olmayan-sahipsiz-rekorlari-siraladi-1-dakikada-en-cok-hamsi-yemek-1098871669.html
i̇zlanda
britanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099227472_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_973e805c494947e20d3d9ebdfeb224de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zlanda, britanya, viking, yüzme, rekor, chris hemsworth, marvel
i̇zlanda, britanya, viking, yüzme, rekor, chris hemsworth, marvel

Bin 600 kilometrelik macera: İzlanda’nın çevresini yüzerek aşan ilk insan olarak tarihe geçti

14:24 09.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİzlanda yüzücü
İzlanda yüzücü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Dondurucu soğuk, dev dalgalar ve meraklı katil balinalarla dolu bir denizde, Britanyalı yüzücü Ross Edgley, bin 600 kilometrelik çılgın yolculuğunu tamamlayarak tarihe geçti.
39 yaşındaki ekstrem sporcu, 17 Mayıs’ta başladığı yolculuğunu tam dört ay sonra Reykjavik’te bitirdi. Bitiş çizgisini geçtiğinde Viking boynuzundan içki içerek başarısını kutladı. Edgley, “Bu şimdiye kadar denediğim en zor ve en iddialı mücadele oldu” diyerek yaşadığı deneyimi anlattı.
Yolculuk boyunca günde 30 kilometre yüzen sporcu, tuzlu su nedeniyle dilinin parçalandığını söyledi. Her gün 10 ila 15 bin kalori tüketti; makarna ve İzlanda’ya özgü meyan şekeri vazgeçilmez menüsünde yer aldı. Ross’un yolculuğu sırasında balina sürüleri de kendisini yakından inceledi. Edgley, “Onlar muazzam hayvanlar, korkulmamaları gerekiyor” dedi.

Hem bilimsel hem destansı bir yolculuk

Edgley yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmadı, aynı zamanda bilimsel örnekler topladı. Her gün sulardan çevresel DNA ve mikroplastik ölçümleri yaptı. Marvel yıldızı Chris Hemsworth de sporcuyu tebrik ederek, “Ross kalıpları yıkıyor ve dayanıklılık sporunu yeniden tanımlıyor. Bu sadece bir yüzme değil, İzlanda folklorunda yerini alacak bir destan” sözleriyle başarısını övdü.
Daha önce Britanya kıyılarını 2.900 kilometre yüzerek Guinness Rekoru kıran Ross Edgley, bu kez de “İzlanda’yı yüzerek geçen ilk insan” unvanını aldı.
Guinness World Records logo - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
DÜNYA
Guinness, Rekorlar Kitabı'nda hala olmayan sahipsiz rekorları sıraladı: 1 dakikada en çok hamsi yemek de listede
27 Ağustos, 14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала