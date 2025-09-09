https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/bin-600-kilometrelik-macera-izlandanin-cevresini-yuzerek-asan-ilk-insan-olarak-tarihe-gecti-1099227161.html
Bin 600 kilometrelik macera: İzlanda’nın çevresini yüzerek aşan ilk insan olarak tarihe geçti
Bin 600 kilometrelik macera: İzlanda’nın çevresini yüzerek aşan ilk insan olarak tarihe geçti
09.09.2025
39 yaşındaki ekstrem sporcu, 17 Mayıs’ta başladığı yolculuğunu tam dört ay sonra Reykjavik’te bitirdi. Bitiş çizgisini geçtiğinde Viking boynuzundan içki içerek başarısını kutladı. Edgley, “Bu şimdiye kadar denediğim en zor ve en iddialı mücadele oldu” diyerek yaşadığı deneyimi anlattı.Yolculuk boyunca günde 30 kilometre yüzen sporcu, tuzlu su nedeniyle dilinin parçalandığını söyledi. Her gün 10 ila 15 bin kalori tüketti; makarna ve İzlanda’ya özgü meyan şekeri vazgeçilmez menüsünde yer aldı. Ross’un yolculuğu sırasında balina sürüleri de kendisini yakından inceledi. Edgley, “Onlar muazzam hayvanlar, korkulmamaları gerekiyor” dedi.Hem bilimsel hem destansı bir yolculuk Edgley yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmadı, aynı zamanda bilimsel örnekler topladı. Her gün sulardan çevresel DNA ve mikroplastik ölçümleri yaptı. Marvel yıldızı Chris Hemsworth de sporcuyu tebrik ederek, “Ross kalıpları yıkıyor ve dayanıklılık sporunu yeniden tanımlıyor. Bu sadece bir yüzme değil, İzlanda folklorunda yerini alacak bir destan” sözleriyle başarısını övdü.Daha önce Britanya kıyılarını 2.900 kilometre yüzerek Guinness Rekoru kıran Ross Edgley, bu kez de “İzlanda’yı yüzerek geçen ilk insan” unvanını aldı.
39 yaşındaki ekstrem sporcu, 17 Mayıs’ta başladığı yolculuğunu tam dört ay sonra Reykjavik’te bitirdi. Bitiş çizgisini geçtiğinde Viking boynuzundan içki içerek başarısını kutladı. Edgley, “Bu şimdiye kadar denediğim en zor ve en iddialı mücadele oldu” diyerek yaşadığı deneyimi anlattı.
Yolculuk boyunca günde 30 kilometre
yüzen sporcu, tuzlu su nedeniyle dilinin parçalandığını
söyledi. Her gün 10 ila 15 bin kalori
tüketti; makarna ve İzlanda’ya
özgü meyan şekeri vazgeçilmez menüsünde yer aldı. Ross’un yolculuğu sırasında balina sürüleri de kendisini yakından inceledi. Edgley, “Onlar muazzam hayvanlar, korkulmamaları gerekiyor
” dedi.
Hem bilimsel hem destansı bir yolculuk
Edgley yalnızca kendi sınırlarını zorlamakla kalmadı, aynı zamanda bilimsel örnekler topladı
. Her gün sulardan çevresel DNA ve mikroplastik
ölçümleri yaptı. Marvel
yıldızı Chris Hemsworth
de sporcuyu tebrik ederek, “Ross kalıpları yıkıyor ve dayanıklılık sporunu yeniden tanımlıyor. Bu sadece bir yüzme değil, İzlanda folklorunda yerini alacak bir destan
” sözleriyle başarısını övdü.
Daha önce Britanya
kıyılarını 2.900 kilometre yüzerek Guinness Rekoru kıran Ross Edgley, bu kez de “İzlanda’yı yüzerek geçen ilk insan
” unvanını aldı.