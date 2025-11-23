https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/titanik-filminde-yer-almisti-113-yillik-cep-saati-rekor-fiyata-satildi-1101215510.html
Titanik filminde yer almıştı: 113 yıllık cep saati rekor fiyata satıldı
Titanik filminde yer almıştı: 113 yıllık cep saati rekor fiyata satıldı
Sputnik Türkiye
Titanik'te hayatını kaybeden en zengin yolcularından Isidor Straus'a ait altın cep saati, müzayedede 1.78 milyon sterline alıcı buldu. Saat, facianın yaşandığı... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T12:17+0300
2025-11-23T12:17+0300
2025-11-23T12:17+0300
yaşam
atlantik
titanic
kaza
açık artırma
batık
saat
müzayede
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095716706_0:600:2516:2015_1920x0_80_0_0_637cd139c898515b993218a4d460f7c1.jpg
Titanik faciasından 113 yıl sonra, geminin en zengin yolcularından Isidor Straus'un cesedinden çıkarılan altın cep saati rekor bir fiyata satıldı. İngiltere'de düzenlenen müzayedede 18 ayar altından yapılmış saat, 1.78 milyon sterlin değerinde alıcı buldu. Straus ve eşi, ünlü Titanik filmine konu olmuş gemi batarken yatakta yan yanan uzanan yaşlı çift olarak tasvir edilmişti.Saat, facianın ardından Atlantik Okyanusu'ndan çıkarılan Straus'un üzerinde bulunmuş ve o günden bu yana aile içinde nesilden nesile aktarılmıştı. 02:20'de duran bir aşk hikayesiAltın cep saatinin ibreleri, Titanik'in sulara gömüldüğü belirtilen saat olan 02:20'de durmuş. Saatin, Ida Straus'un kocasına 1888'deki 43. doğum günü için hediye ettiği ve üzerinde Straus'un baş harflerinin kazılı olduğu belirtildi. Facianın gecesinde, Ida Straus'un cankurtaran botunda yer teklif edilmesine rağmen, 41 yıllık eşini terk etmek istemediği ve "Onun yanında ölmeyi tercih ederim" dediği aktarıldı. Isidor Straus'un cesedi bulunurken, Ida'nın cesedi ise hiçbir zaman bulunamadı.Titanik hatıralarına yoğun ilgiMüzayedenin en dikkat çeken parçası olan saatin yanı sıra, Titanik'le ilgili diğer hatıralar da yüksek fiyatlara alıcı buldu. Ida Straus'un gemideyken Titanik antetli kağıdına yazdığı mektup 100 bin sterline, bir yolcu listesi 104 bin sterline satıldı. Titanik'ten kurtulan 700'den fazla kişiyi kurtaran Carpathia gemisinin kaptanına verilen altın cep saati ise geçen yıl 1.56 milyon sterline satılarak o zamanın rekorunu kırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/5-kisinin-oldugu-kazadan-iki-yil-sonra-titanik-enkazina-ilk-ziyaret-yolculuk-10-milyon-dolar-1098762763.html
atlantik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095716706_0:162:2516:2048_1920x0_80_0_0_ee1178d40b25b6199ff2d69f4ba6d154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atlantik, titanic, kaza, açık artırma, batık, saat, müzayede
atlantik, titanic, kaza, açık artırma, batık, saat, müzayede
Titanik filminde yer almıştı: 113 yıllık cep saati rekor fiyata satıldı
Titanik'te hayatını kaybeden en zengin yolcularından Isidor Straus'a ait altın cep saati, müzayedede 1.78 milyon sterline alıcı buldu. Saat, facianın yaşandığı an olan 02:20'de durmuştu.
Titanik faciasından 113 yıl sonra, geminin en zengin yolcularından Isidor Straus'un cesedinden çıkarılan altın cep saati rekor bir fiyata satıldı. İngiltere'de düzenlenen müzayedede 18 ayar altından yapılmış saat, 1.78 milyon sterlin değerinde alıcı buldu.
Straus ve eşi, ünlü Titanik filmine konu olmuş gemi batarken yatakta yan yanan uzanan yaşlı çift olarak tasvir edilmişti.
Saat, facianın ardından Atlantik Okyanusu'ndan çıkarılan Straus'un üzerinde bulunmuş ve o günden bu yana aile içinde nesilden nesile aktarılmıştı.
02:20'de duran bir aşk hikayesi
Altın cep saatinin ibreleri, Titanik'in sulara gömüldüğü belirtilen saat olan 02:20'de durmuş. Saatin, Ida Straus'un kocasına 1888'deki 43. doğum günü için hediye ettiği ve üzerinde Straus'un baş harflerinin kazılı olduğu belirtildi.
Facianın gecesinde, Ida Straus'un cankurtaran botunda yer teklif edilmesine rağmen, 41 yıllık eşini terk etmek istemediği ve "Onun yanında ölmeyi tercih ederim" dediği aktarıldı. Isidor Straus'un cesedi bulunurken, Ida'nın cesedi ise hiçbir zaman bulunamadı.
Titanik hatıralarına yoğun ilgi
Müzayedenin en dikkat çeken parçası olan saatin yanı sıra, Titanik'le ilgili diğer hatıralar da yüksek fiyatlara alıcı buldu. Ida Straus'un gemideyken Titanik antetli kağıdına yazdığı mektup 100 bin sterline, bir yolcu listesi 104 bin sterline satıldı.
Titanik'ten kurtulan 700'den fazla kişiyi kurtaran Carpathia gemisinin kaptanına verilen altın cep saati ise geçen yıl 1.56 milyon sterline satılarak o zamanın rekorunu kırmıştı.