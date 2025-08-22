Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/5-kisinin-oldugu-kazadan-iki-yil-sonra-titanik-enkazina-ilk-ziyaret-yolculuk-10-milyon-dolar-1098762763.html
5 kişinin öldüğü kazadan iki yıl sonra Titanik enkazına ilk ziyaret: 'Yolculuk 10 milyon dolar değerinde'
5 kişinin öldüğü kazadan iki yıl sonra Titanik enkazına ilk ziyaret: 'Yolculuk 10 milyon dolar değerinde'
Sputnik Türkiye
5 kişinin hayatını kaybettiği OceanGate faciasından bu yana ziyaret edilmeyen Titanik enkazının tekrardan keşfedileceği öne sürüldü. Bu derin deniz... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T11:20+0300
2025-08-22T11:25+0300
yaşam
atlantik
oceangate
titanik
titan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/11/1071211585_0:0:977:549_1920x0_80_0_0_5af70a676b0acaf22a632e972890d51c.png
Atlantik'in derinliklerinde sessizliğe gömülü Titanik gemisinin enkazı, OceanGate faciasının üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından insan ziyaretine tekrardan açılıyor. Ünlü enkazı ziyaret etmek için kullanılan Titan denizaltısının 2023'teki yolculuğunda meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti.Ünlü geminin enkazının iki yıl boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesinin ardından adı açıklanmayan bir milyarderin önümüzdeki haftalarda Titanik'i görmek üzere 3.8 kilometre derinliğe dalmayı planladığı ortaya çıktı. Bu özel yolculuğun maliyetinin 10 milyon dolar olduğu öne sürülüyor.OceanGate kazasında Titan denizaltısı, Titanik enkazı yakınlarında patlamış ve parçalanmıştı. Kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Titanik enkazı turistler için tamamen kapatıldı. Titan ile yapılan özel turlar, kişi başı 250 bin dolardan lüks deneyim sunuyordu, ancak kaza sonrası güvenlik sorunları ve eleştiriler gündeme oturmuştu.Titanik'in derinliklerine yapılacak olan bu ziyaret, iki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk insanlı keşif olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/5-kisinin-oldugu-titan-kazasinda-skandal-rapor-ceo-hayatta-olsaydi-yargilanacakti-1098390648.html
atlantik
titan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/11/1071211585_63:0:795:549_1920x0_80_0_0_d8469462ec63ee8554d7aabe8f451355.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atlantik, oceangate , titanik, titan
atlantik, oceangate , titanik, titan

5 kişinin öldüğü kazadan iki yıl sonra Titanik enkazına ilk ziyaret: 'Yolculuk 10 milyon dolar değerinde'

11:20 22.08.2025 (güncellendi: 11:25 22.08.2025)
© Fotoğraf : Atlantic Productions / MagellanDünyanın en ünlü gemi kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanik gemisinin enkazı, daha önce hiç görülmemiş şekilde tam boyutlarıyla ortaya çıkarıldı. Deniz haritalaması yöntemiyle oluşturulan görsel, 200 saatte çekilen binlerce görüntünün birleştirilmesiyle elde edildi.
Dünyanın en ünlü gemi kazalarından biri olarak tarihe geçen Titanik gemisinin enkazı, daha önce hiç görülmemiş şekilde tam boyutlarıyla ortaya çıkarıldı. Deniz haritalaması yöntemiyle oluşturulan görsel, 200 saatte çekilen binlerce görüntünün birleştirilmesiyle elde edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
© Fotoğraf : Atlantic Productions / Magellan
Abone ol
5 kişinin hayatını kaybettiği OceanGate faciasından bu yana ziyaret edilmeyen Titanik enkazının tekrardan keşfedileceği öne sürüldü. Bu derin deniz yolculuğunun maliyeti tam 10 milyon dolar.
Atlantik'in derinliklerinde sessizliğe gömülü Titanik gemisinin enkazı, OceanGate faciasının üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından insan ziyaretine tekrardan açılıyor. Ünlü enkazı ziyaret etmek için kullanılan Titan denizaltısının 2023'teki yolculuğunda meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Ünlü geminin enkazının iki yıl boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesinin ardından adı açıklanmayan bir milyarderin önümüzdeki haftalarda Titanik'i görmek üzere 3.8 kilometre derinliğe dalmayı planladığı ortaya çıktı. Bu özel yolculuğun maliyetinin 10 milyon dolar olduğu öne sürülüyor.
OceanGate kazasında Titan denizaltısı, Titanik enkazı yakınlarında patlamış ve parçalanmıştı. Kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Titanik enkazı turistler için tamamen kapatıldı. Titan ile yapılan özel turlar, kişi başı 250 bin dolardan lüks deneyim sunuyordu, ancak kaza sonrası güvenlik sorunları ve eleştiriler gündeme oturmuştu.
Titanik'in derinliklerine yapılacak olan bu ziyaret, iki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk insanlı keşif olacak.
Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
YAŞAM
5 kişinin öldüğü Titan kazasında skandal rapor: 'CEO hayatta olsaydı yargılanacaktı'
6 Ağustos, 10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала