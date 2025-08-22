https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/5-kisinin-oldugu-kazadan-iki-yil-sonra-titanik-enkazina-ilk-ziyaret-yolculuk-10-milyon-dolar-1098762763.html
5 kişinin öldüğü kazadan iki yıl sonra Titanik enkazına ilk ziyaret: 'Yolculuk 10 milyon dolar değerinde'
Atlantik'in derinliklerinde sessizliğe gömülü Titanik gemisinin enkazı, OceanGate faciasının üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından insan ziyaretine tekrardan açılıyor. Ünlü enkazı ziyaret etmek için kullanılan Titan denizaltısının 2023'teki yolculuğunda meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti.Ünlü geminin enkazının iki yıl boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesinin ardından adı açıklanmayan bir milyarderin önümüzdeki haftalarda Titanik'i görmek üzere 3.8 kilometre derinliğe dalmayı planladığı ortaya çıktı. Bu özel yolculuğun maliyetinin 10 milyon dolar olduğu öne sürülüyor.OceanGate kazasında Titan denizaltısı, Titanik enkazı yakınlarında patlamış ve parçalanmıştı. Kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Titanik enkazı turistler için tamamen kapatıldı. Titan ile yapılan özel turlar, kişi başı 250 bin dolardan lüks deneyim sunuyordu, ancak kaza sonrası güvenlik sorunları ve eleştiriler gündeme oturmuştu.Titanik'in derinliklerine yapılacak olan bu ziyaret, iki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk insanlı keşif olacak.
11:20 22.08.2025 (güncellendi: 11:25 22.08.2025)
Atlantik'in derinliklerinde sessizliğe gömülü Titanik gemisinin enkazı, OceanGate faciasının üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından insan ziyaretine tekrardan açılıyor. Ünlü enkazı ziyaret etmek için kullanılan Titan denizaltısının 2023'teki yolculuğunda meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Ünlü geminin enkazının iki yıl boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesinin ardından adı açıklanmayan bir milyarderin önümüzdeki haftalarda Titanik'i görmek üzere 3.8 kilometre derinliğe dalmayı planladığı ortaya çıktı. Bu özel yolculuğun maliyetinin 10 milyon dolar olduğu öne sürülüyor.
OceanGate kazasında Titan denizaltısı, Titanik enkazı yakınlarında patlamış ve parçalanmıştı. Kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Titanik enkazı turistler için tamamen kapatıldı. Titan ile yapılan özel turlar, kişi başı 250 bin dolardan lüks deneyim sunuyordu, ancak kaza sonrası güvenlik sorunları ve eleştiriler gündeme oturmuştu.
Titanik'in derinliklerine yapılacak olan bu ziyaret, iki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk insanlı keşif olacak.