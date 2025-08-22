https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/5-kisinin-oldugu-kazadan-iki-yil-sonra-titanik-enkazina-ilk-ziyaret-yolculuk-10-milyon-dolar-1098762763.html

5 kişinin öldüğü kazadan iki yıl sonra Titanik enkazına ilk ziyaret: 'Yolculuk 10 milyon dolar değerinde'

5 kişinin öldüğü kazadan iki yıl sonra Titanik enkazına ilk ziyaret: 'Yolculuk 10 milyon dolar değerinde'

Sputnik Türkiye

5 kişinin hayatını kaybettiği OceanGate faciasından bu yana ziyaret edilmeyen Titanik enkazının tekrardan keşfedileceği öne sürüldü. Bu derin deniz... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T11:20+0300

2025-08-22T11:20+0300

2025-08-22T11:25+0300

yaşam

atlantik

oceangate

titanik

titan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/11/1071211585_0:0:977:549_1920x0_80_0_0_5af70a676b0acaf22a632e972890d51c.png

Atlantik'in derinliklerinde sessizliğe gömülü Titanik gemisinin enkazı, OceanGate faciasının üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından insan ziyaretine tekrardan açılıyor. Ünlü enkazı ziyaret etmek için kullanılan Titan denizaltısının 2023'teki yolculuğunda meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti.Ünlü geminin enkazının iki yıl boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesinin ardından adı açıklanmayan bir milyarderin önümüzdeki haftalarda Titanik'i görmek üzere 3.8 kilometre derinliğe dalmayı planladığı ortaya çıktı. Bu özel yolculuğun maliyetinin 10 milyon dolar olduğu öne sürülüyor.OceanGate kazasında Titan denizaltısı, Titanik enkazı yakınlarında patlamış ve parçalanmıştı. Kazada tüm yolcular hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Titanik enkazı turistler için tamamen kapatıldı. Titan ile yapılan özel turlar, kişi başı 250 bin dolardan lüks deneyim sunuyordu, ancak kaza sonrası güvenlik sorunları ve eleştiriler gündeme oturmuştu.Titanik'in derinliklerine yapılacak olan bu ziyaret, iki yıl aradan sonra gerçekleştirilecek ilk insanlı keşif olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/5-kisinin-oldugu-titan-kazasinda-skandal-rapor-ceo-hayatta-olsaydi-yargilanacakti-1098390648.html

atlantik

titan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atlantik, oceangate , titanik, titan