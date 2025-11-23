https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/suriyede-gerilim-tirmaniyor-humusta-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1101221783.html

Suriye’de gerilim tırmanıyor: Humus’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye’de gerilim tırmanıyor: Humus’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Humus ilinde meydana gelen iki cinayetin ardından güvenlik yetkilileri TSİ 17.00-05.00 saatleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, İç Güvenlik Komutanlığı, Humus’un Zeydel beldesinde bir erkek ve bir kadının öldürülmesi üzerine 'geçici sokağa çıkma yasağı' kararı aldı.Yerel kaynaklar, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların, Beni Halit aşiretine mensup bir aileden bir kadını öldürdüğünü bildirdi. Kadının cenazesinin olay yerinde yakıldığı ve duvara mezhepsel içerikli ifadeler yazıldığı aktarıldı. Öldürülen erkeğin de aynı aşiretten olduğu belirtildi.Olayın ardından aşiret mensuplarının Humus kentindeki El-Basel Mahallesi’nde misilleme amaçlı saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Cinayetlere ilişkin resmi makamlar henüz açıklama yapmadı.

