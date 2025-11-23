https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/samsunspor-teknik-direktoru-thomas-reis-galibiyeti-bir-takim-hak-etseydi-hak-eden-biz-olurduk-1101223790.html

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Galibiyeti bir takım hak etseydi hak eden biz olurduk

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - Samsunspor maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Sergen Yalçın ile ilgili "Beşiktaş'ın teknik direktörünü tekrar kulübede gördüğüm için mutlu oldum. Sağlığının iyi olduğunu görmek beni mutlu etti" dedi.İki takımın da sert mücadele ettiği zor bir karşılaşma olduğunu söyleyen Reis, "İki takım da iyi performans gösterdi. İlk 35 dakikada çok iyi bir performans gösterdik. Sonra çok basit top kayıpları yaptık. Bu hatalar sebebiyle rakibimizi güçlendirdik. İkinci yarıda bir penaltı oldu. Penaltı mı değil mi göremedim ama sonra oyundan kopmadık. İyi bir performans gösterdik ama fırsatları değerlendiremedik. Galibiyeti bir takım hak etseydi hak eden biz olurduk. 1 puan için mutlu olduğumuzu söylemem gerekiyor" diye konuştu.'Diğer takımların bütçesine ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var'Reis, ligde şampiyonlukla ilgili bir soruya ise "Ligde şampiyonlukla alakalı zamana ihtiyacımız var. Diğer takımların bütçesine ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım. Başkan her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulübün bütçesinin ve oyuncuların kapasitesinin farkındayım. En iyi takım değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir mantalite ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle devam edersek kazanmaya devam edebiliriz. Avrupa'da iyi bir pozisyondayız. Dar kadroya sahibiz. Bu kadroyla doğru işler yapmaya çalışıyoruz. 3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. 3 günde bir maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Bu karşılaşmayı kazanırsak iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Sakatlar umarım en kısa zamanda sakatlıklarını atlatarak takıma katılır" yanıtını verdi.Takımının deplasmanlardaki başarılı performansıyla ilgili okonuşan teknik direktör "Takımımız, bu tür karşılaşmalarda iyi hissediyor. Evimizdeki maçlarda iyi performans göstermeye devam ediyoruz. Trabzonspor maçı Karadeniz derbisi olarak oyuncuları motive ediyor olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor" dedi.Reis, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile isminin anıldığı yönündeki bir soru üzerine şunları ifade etti:

