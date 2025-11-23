https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/rusya-bilimler-akademisi-dunyanin-en-guclu-donanmasi-cine-ait-rusya-3-sirada-1101221350.html

Rusya Bilimler Akademisi: Dünyanın en güçlü donanması Çin'e ait, Rusya 3. sırada

Dünyanın en yüksek donanma potansiyeline sahip ülkelerini sıralayan Rus uzmanlar, Çin'i listenin başına yerleştirdi. 23.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, dünyanın en güçlü 100 donanmasını sıraladığı listede Rusya'ya 3. sırada yer verdi.Enstitüde geliştirilen indeks sistemi temelinde ülkelerin donanma potansiyelini karşılaştıran Rus uzmanların değerlendirmelerine göre 1. sırada Çin yer alırken onu ABD izliyor.Raporda, "2025 yılının başı itibarıyla en büyük 10 ülke, birleşik donanma gücü endeksinin (IMM-25) yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyordu. IMM-25'teki tüm ülkelerin birleşik donanma potansiyelinin yüzde 16.3'üne sahip Çin başı çekerken, onu yüzde 15.1'lik payla ABD takip ediyor" dendi. Rusya'nın her zamanki gibi en büyük 3 donanma gücü arasında yer aldığının altını çizen uzmanlar, Rusya Donanması'nın bu alandaki payının yüzde 6.6 olduğunu belirtti.

