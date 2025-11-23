Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un ABD'li yetkililere Vladimir Zelenskiy'in toprak meselesinde taviz vermeye hazır olduğunu söylediğini yazdı.



WP'ye konuşan kaynaklar, Umerov'un Miami'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmede, Zelenskiy'in barış anlaşması karşılığında Donbass'taki toprakları bırakabileceğini belirttiğini kaydetti.



Habere göre Umerov, Kiev'in Ukrayna ordusundaki asker sayısının 600 bine düşürülmesini de kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.



Bununla beraber haberde, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusunun küçültülmesine karşı çıktığı ve ABD'nin bu maddeyi gözden geçirebileceği de kaydedildi.



Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.



Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.



Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.