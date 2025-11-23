Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
ABD, Avrupa ve Ukraynalı temsilciler bugün Trump'ın barış planını görüşecek
ABD, Avrupa ve Ukraynalı temsilciler bugün Trump'ın barış planını görüşecek
ABD, Avrupa ve Ukraynalı temsilciler bugün Trump'ın barış planını görüşecek
Kiev ve müttefikleri, Trump yönetiminin 28 maddelik planını etraflıca ele almak için harekete geçiyor. 23.11.2025
ABD, Avrupa ve Kiev'den üst düzey yetkililer, Ukrayna krizini sona erdirmeyi öngören ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını görüşmek üzere bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamasına göre toplantıya İngiltere, Fransa ve Almanya'dan dış politika temsilcileri ile AB'nin diğer yetkilileri katılacak. Avrupalı temsilciler, ABD ve Ukraynalı yetkililerle bir araya gelerek gün boyunca Trump'ın 28 maddelik planının uygulanabilirliğiyle ilgili görüş alışverişi yapacak. CNN'in haberine göre Washington'u Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff temsil edebilir.İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Cenevre'deki toplantıyı doğrulayarak "İngiltere'den ve görünüşe göre Ukrayna'dan bir temsilci de dahil ABD ve Avrupalı ulusal güvenlik kurumlarının üst düzey temsilcilerinin, Trump planı üzerinde daha fazla çalışmak üzere yarın Cenevre'de hazır bulunması konusunda anlaşma sağlandı" dedi.Starmer, barış planını önümüzdeki günlerde Başkan Trump'la görüşmeyi planladığını da kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.
ABD, Avrupa ve Ukraynalı temsilciler bugün Trump'ın barış planını görüşecek

10:14 23.11.2025
Abone ol
Kiev ve müttefikleri, Trump yönetiminin 28 maddelik planını etraflıca ele almak için harekete geçiyor.
ABD, Avrupa ve Kiev'den üst düzey yetkililer, Ukrayna krizini sona erdirmeyi öngören ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını görüşmek üzere bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamasına göre toplantıya İngiltere, Fransa ve Almanya'dan dış politika temsilcileri ile AB'nin diğer yetkilileri katılacak. Avrupalı temsilciler, ABD ve Ukraynalı yetkililerle bir araya gelerek gün boyunca Trump'ın 28 maddelik planının uygulanabilirliğiyle ilgili görüş alışverişi yapacak. CNN'in haberine göre Washington'u Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff temsil edebilir.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Cenevre'deki toplantıyı doğrulayarak "İngiltere'den ve görünüşe göre Ukrayna'dan bir temsilci de dahil ABD ve Avrupalı ulusal güvenlik kurumlarının üst düzey temsilcilerinin, Trump planı üzerinde daha fazla çalışmak üzere yarın Cenevre'de hazır bulunması konusunda anlaşma sağlandı" dedi.

Starmer, barış planını önümüzdeki günlerde Başkan Trump'la görüşmeyi planladığını da kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.

Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.
UKRAYNA KRİZİ
Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı 'son teklif' değil
Dün, 21:50
