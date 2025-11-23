https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/oreskin-g20-zirvesinde-dost-olmayan-ulkelerden-moskovaya-ortak-proje-onerileri-geldi-1101222094.html
Oreşkin: G20 Zirvesi’nde dost olmayan ülkelerden Moskova'ya ortak proje önerileri geldi
Oreşkin: G20 Zirvesi’nde dost olmayan ülkelerden Moskova'ya ortak proje önerileri geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin, G20 Zirvesi’nde dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T17:48+0300
2025-11-23T17:48+0300
2025-11-23T17:48+0300
dünya
rusya
maksim oreşkin
moskova
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
johannesburg
g20
g20 zirvesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101221938_0:6:722:412_1920x0_80_0_0_c8bfbf1fa8f561eb1ee5e2b3130fcf6b.png
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu ifade etti.
rusya
moskova
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
johannesburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101221938_89:0:722:475_1920x0_80_0_0_ee158a1dbcbb8be2097fdfd8522736aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, maksim oreşkin, moskova, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, johannesburg, g20, g20 zirvesi
rusya, maksim oreşkin, moskova, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, johannesburg, g20, g20 zirvesi
Oreşkin: G20 Zirvesi’nde dost olmayan ülkelerden Moskova'ya ortak proje önerileri geldi
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin, G20 Zirvesi’nde dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu ifade etti.