Oreşkin: G20 Zirvesi’nde dost olmayan ülkelerden Moskova'ya ortak proje önerileri geldi
Oreşkin: G20 Zirvesi’nde dost olmayan ülkelerden Moskova'ya ortak proje önerileri geldi
23.11.2025
2025-11-23T17:48+0300
2025-11-23T17:48+0300
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu ifade etti.
17:48 23.11.2025
Maksim Oreşkin
Maksim Oreşkin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin, G20 Zirvesi’nde dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu ifade etti.
