Oreşkin: G20 Zirvesi’nde dost olmayan ülkelerden Moskova'ya ortak proje önerileri geldi

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin, G20 Zirvesi’nde dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, dost olmayan bazı ülkelerin Moskova'ya ortak proje ile ilgili öneriler sunduğunu ifade etti.

