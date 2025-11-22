https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/oreskin-bazi-g7-ulkeleri-buyuyen-borc-nedeniyle-finansal-cokuse-surukleniyor-1101203986.html
Oreşkin: Bazı G7 ülkeleri büyüyen borç nedeniyle finansal çöküşe sürükleniyor
Oreşkin: Bazı G7 ülkeleri büyüyen borç nedeniyle finansal çöküşe sürükleniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, bazı G7 ülkelerinde hızla artan kamu borçlarının bu ülkeleri finansal çöküş riskiyle karşı... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T16:43+0300
2025-11-22T16:43+0300
2025-11-22T16:43+0300
dünya
maksim oreşkin
rusya
g20 liderler zirvesi
güney afrika
ukrayna
batı
g7
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102758/75/1027587513_0:258:2723:1790_1920x0_80_0_0_28fde79aa2b2cc1f77379c997df1bd6d.jpg
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Oreşkin, bazı G7 ülkelerinde hızla artan kamu borçlarının bu ülkeleri mali kriz riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.“G7 ülkelerinden bazıları artan kamu borçları nedeniyle finansal çöküşe doğru ilerliyor,” diyen Oreşkin, bu durumun küresel ekonomik istikrar açısından da risk taşıdığına dikkat çekti.Ayrıca Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı finansal yardımların yanlış kullanımına da vurgu yapan Oreşkin, uluslararası finans kuruluşlarının, kalkınma yerine askeri harcamalara öncelik verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: Rusya’nın G20 Zirvesi’ndeki heyetine başkanlık eden Oreşkin, konuşmasında mevcut Batı politikalarının hem küresel dengesizlikleri artırdığını hem de yozlaşmış sistemleri beslediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/g20-zirvesinde-sonuc-bildirisi-kabul-edildi-liderlerden-ukrayna-gazze-sudan-ve-kongo-icin-baris-1101203225.html
rusya
güney afrika
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102758/75/1027587513_0:3:2723:2045_1920x0_80_0_0_088598c9c7841792b501b96a227a4875.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maksim oreşkin, rusya, g20 liderler zirvesi, güney afrika, ukrayna, batı, g7
maksim oreşkin, rusya, g20 liderler zirvesi, güney afrika, ukrayna, batı, g7
Oreşkin: Bazı G7 ülkeleri büyüyen borç nedeniyle finansal çöküşe sürükleniyor
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, bazı G7 ülkelerinde hızla artan kamu borçlarının bu ülkeleri finansal çöküş riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Oreşkin, bazı G7 ülkelerinde hızla artan kamu borçlarının bu ülkeleri mali kriz riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.
“G7 ülkelerinden bazıları artan kamu borçları nedeniyle finansal çöküşe doğru ilerliyor,” diyen Oreşkin, bu durumun küresel ekonomik istikrar açısından da risk taşıdığına dikkat çekti.
Ayrıca Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı finansal yardımların yanlış kullanımına da vurgu yapan Oreşkin, uluslararası finans kuruluşlarının, kalkınma yerine askeri harcamalara öncelik verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Ukrayna’ya yapılan yardımlar, çoğu zaman yolsuzluk mekanizmaları yoluyla Batı ülkelerine geri dönüyor. Fonların büyük bölümü askeri harcamalara aktarılıyor ve bu durum, Batılı ekonomilere doğrudan kazanç olarak geri yansıyor.
Rusya’nın G20 Zirvesi’ndeki heyetine başkanlık eden Oreşkin, konuşmasında mevcut Batı politikalarının hem küresel dengesizlikleri artırdığını hem de yozlaşmış sistemleri beslediğini belirtti.