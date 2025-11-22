https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/oreskin-bazi-g7-ulkeleri-buyuyen-borc-nedeniyle-finansal-cokuse-surukleniyor-1101203986.html

Oreşkin: Bazı G7 ülkeleri büyüyen borç nedeniyle finansal çöküşe sürükleniyor

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, bazı G7 ülkelerinde hızla artan kamu borçlarının bu ülkeleri finansal çöküş riskiyle karşı... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 22–23 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Oreşkin, bazı G7 ülkelerinde hızla artan kamu borçlarının bu ülkeleri mali kriz riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.“G7 ülkelerinden bazıları artan kamu borçları nedeniyle finansal çöküşe doğru ilerliyor,” diyen Oreşkin, bu durumun küresel ekonomik istikrar açısından da risk taşıdığına dikkat çekti.Ayrıca Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı finansal yardımların yanlış kullanımına da vurgu yapan Oreşkin, uluslararası finans kuruluşlarının, kalkınma yerine askeri harcamalara öncelik verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: Rusya’nın G20 Zirvesi’ndeki heyetine başkanlık eden Oreşkin, konuşmasında mevcut Batı politikalarının hem küresel dengesizlikleri artırdığını hem de yozlaşmış sistemleri beslediğini belirtti.

