Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı yükselmeye devam ederken Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABURSA 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEA.KARAHİSAR 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZADANA 30°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 24°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA 21°C – Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKAYSERİ 20°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 24°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBOLU 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 26°C – Parçalı bulutluZONGULDAK 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 22°C – Parçalı ve az bulutluRİZE 23°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN 27°C – Parçalı bulutluTRABZON 23°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM 11°C – Az bulutluKARS 14°C – Az bulutluMALATYA 11°C – Az bulutluVAN 13°C – Az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 18°C – Az bulutluGAZİANTEP 23°C – Az bulutluMARDİN 21°C – Az bulutluSİİRT 19°C – Az bulutlu

