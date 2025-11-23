Türkiye
Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı yükselmeye devam ederken Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABURSA 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEA.KARAHİSAR 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZADANA 30°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 24°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUANKARA 21°C – Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlıESKİŞEHİR 17°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKAYSERİ 20°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 24°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBOLU 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSİNOP 26°C – Parçalı bulutluZONGULDAK 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 22°C – Parçalı ve az bulutluRİZE 23°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN 27°C – Parçalı bulutluTRABZON 23°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM 11°C – Az bulutluKARS 14°C – Az bulutluMALATYA 11°C – Az bulutluVAN 13°C – Az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 18°C – Az bulutluGAZİANTEP 23°C – Az bulutluMARDİN 21°C – Az bulutluSİİRT 19°C – Az bulutlu
Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak

09:05 23.11.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı yükselmeye devam ederken Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

BURSA 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 30°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 21°C – Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 20°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 24°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 26°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 22°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE 23°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 27°C – Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 11°C – Az bulutlu
KARS 14°C – Az bulutlu
MALATYA 11°C – Az bulutlu
VAN 13°C – Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 18°C – Az bulutlu
GAZİANTEP 23°C – Az bulutlu
MARDİN 21°C – Az bulutlu
SİİRT 19°C – Az bulutlu
