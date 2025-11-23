Meteoroloji 5 bölge için saat verdi: Kuvvetli sağanak etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı yükselmeye devam ederken Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
BURSA 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA 30°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 21°C – Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 20°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 24°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 26°C – Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 22°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE 23°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 27°C – Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 11°C – Az bulutlu
KARS 14°C – Az bulutlu
MALATYA 11°C – Az bulutlu
VAN 13°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 18°C – Az bulutlu
GAZİANTEP 23°C – Az bulutlu
MARDİN 21°C – Az bulutlu
SİİRT 19°C – Az bulutlu
