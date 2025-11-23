Türkiye
Mersin'de su kesintisi uzadı: Kesintinin nedeni belli oldu
Mersin'de su kesintisi uzadı: Kesintinin nedeni belli oldu
Mersin’de 17 Kasım’da başlatılan planlı su kesintisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MESKİ) yürüttüğü deplase... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
Mersin’de 17 Kasım’da başlatılan planlı su kesintisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MESKİ) yürüttüğü deplase çalışmasındaki arızalar nedeniyle uzadı.
Mersin'in merkez ilçeleri Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’de su kesintisi, arızaların giderilmesinin ardından 21 Kasım öğle saatlerinde kademeli olarak sona erdi.
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nın Mersin bölümünde yapılan imalatlar sırasında MESKİ’ye ait içme suyu hatlarının yerinin değiştirilmesi gerekti. AYGM, nisan ayında MESKİ’ye resmi yazıyla su kesintisi talebinde bulunmuş, MESKİ ise işlemin bahar ve yaz aylarında yapılamayacağını belirterek 17 Kasım’ı uygun görmüştü.
Planlamada, MESKİ’nin içme suyu hattındaki suyu 3 saatte tahliye etmesi öngörülse de tahliye 18 saatte tamamlandı. Tahliyenin ardından AYGM ekipleri kendi deplase çalışmalarına başladı ve boru içi sızıntılarıyla teknik zorluklar nedeniyle çalışma 38 saatte tamamlandı. İşlem 18 Kasım saat 18.30’da sona erdi ve isale hattına su verildi; kontrollerde hattın sorunsuz çalıştığı tespit edildi.
Kesintinin uzamasında temel neden olarak, MESKİ’nin deplase çalışmasında boru ek yerlerinde yaşanan arızalar gösterildi. Taşeron ekiplerin yetersiz kalması üzerine AYGM, 19 Kasım’da 10 kişilik ekiple müdahaleye destek verdi ve malzemeyle ekipman desteği sağladı.
