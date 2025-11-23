https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/kellogg-abd-ukraynada-cozume-2-metre-uzaklikta-1101215059.html

Kellogg: ABD, Ukrayna'da çözüme '2 metre uzaklıkta'

Trump'ın Ukrayna barış planı gündemde önemli bir yer tutmaya devam ederken Beyaz Saray'ın üst düzey isimlerinden Kellogg, 'çözüme kalan mesafeye' ilişkin... 23.11.2025

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Keith Kellogg, ABD'nin Ukrayna'da çözüme 'iki metre' uzaklıkta olduğunu belirtti.ABD medyasına demeç veren Kellogg, "Şu anda ordu içinde hedefe son ve en ağır '10 metre' kaldığını konuşuyoruz. Çözüme son '2 metre' kaldı" dedi.Kellogg, Washington'un Ukrayna makamlarını güvenlik garantileri karşılığında topraklarını vermeye itebileceğini belirterek, Kiev'in zor kararlar almak zorunda kalacağını kaydetti.Özel Temsilci, Ukrayna'nın feci kayıplar yaşaması nedeniyle çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirterek, Vladimir Zelenskiy'in ulusa seslenişini 'poz verme eylemi' olarak niteledi.Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırladı. Plan, özellikle Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğinden anayasal olarak vazgeçmesini ve Ukrayna askerlerinin sayısının sınırlandırılmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.

