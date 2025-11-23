Türkiye
Japonya'dan kritik hamle: Tayvan'a yakın adaya füze konuşlandırılıyor
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Tayvan'a yakın konumdaki Yonaguni adasına yapılacak füze konuşlandırma planının yolunda gittiğini duyurdu. Bakan Koizumi, askeri üssü ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuşlandırma, ülkemize yönelik silahlı saldırı olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Bölgesel gerilimi artıracağı görüşü doğru değil" ifadelerini kullandı.Tayvan krizi ada halkını endişelendiriyorYonaguni yerel yöneticileriyle yaptığı görüşmede Koizumi, Japonya'nın caydırıcılığını hem kendi yeteneklerini artırarak hem de ABD ordusuyla bağları derinleştirerek inşa etmek zorunda olduğunu söyledi. Koizumi, "Bugün Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en ağır ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya" dedi.
16:24 23.11.2025
© AP Photo / Franck RobichonShinjiro Koizumi
Japonya Savunma Bakanı, Tayvan'a sadece 110 km uzaklıktaki Yonaguni adasına orta menzilli füze yerleştirme planlarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Koizumi, 'Bu hamle ülkemize yönelik silahlı saldırı olasılığını azaltır' dedi.
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Tayvan'a yakın konumdaki Yonaguni adasına yapılacak füze konuşlandırma planının yolunda gittiğini duyurdu.
Bakan Koizumi, askeri üssü ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuşlandırma, ülkemize yönelik silahlı saldırı olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir. Bölgesel gerilimi artıracağı görüşü doğru değil" ifadelerini kullandı.

Tayvan krizi ada halkını endişelendiriyor

Yonaguni yerel yöneticileriyle yaptığı görüşmede Koizumi, Japonya'nın caydırıcılığını hem kendi yeteneklerini artırarak hem de ABD ordusuyla bağları derinleştirerek inşa etmek zorunda olduğunu söyledi.
Koizumi, "Bugün Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en ağır ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya" dedi.

