İzmir'de çöp depolama alanında yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Menemen ilçesinde çöplerin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çevrede güvenlik önlemi alndı. 23.11.2025, Sputnik Türkiye
Menemen Belediyesi'ne ait Kazımpaşa Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor.
türki̇ye
