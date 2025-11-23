https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/izmirde-cop-depolama-alaninda-yangin-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1101224952.html

İzmir'de çöp depolama alanında yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'de çöp depolama alanında yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Menemen ilçesinde çöplerin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çevrede güvenlik önlemi alndı. 23.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-23T23:14+0300

2025-11-23T23:14+0300

2025-11-23T23:14+0300

türki̇ye

menemen belediyesi

türkiye

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101224795_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36bc32bae3ebcb3f76555b03e76c98ca.jpg

Menemen Belediyesi'ne ait Kazımpaşa Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/denizlide-yolcu-otobusu-ile-minibus-carpisti-cok-sayida-yarali-var-otobus-soforunun-durumu-agir-1101224474.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

menemen belediyesi, türkiye, yangın