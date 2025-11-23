https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/ithal-oyuncaklara-imalatci-veya-ithalatci-denetimi-geliyor-1101218616.html

İthal oyuncaklara imalatçı veya ithalatçı denetimi geliyor

1 Ocak’tan itibaren imalatçı veya ithalatçı bilgisi bulunmayan oyuncakların satışı yasaklanacak. Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını korumak için... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, oyuncaklarda ürün güvenliğini artırmak için yeni bir döneme hazırlanıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren ithal edilen oyuncaklarda imalatçı ve ithalatçı bilgileri ürünün üzerinde bulunmak zorunda olacak. Bu bilgiler yer almazsa denetimler olumsuz sonuçlanacak ve ürünler piyasaya giremeyecek.Türkiye’de piyasaya sunulan ithal oyuncaklarda ticari isim, marka ve adres bilgilerinin yer alması zorunlu. Ancak son denetimlerde birçok oyuncakta bu bilgilerin eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, oda, borsa ve STK’ları uyararak yeni uygulamayı duyurdu.1 Ocak 2026’dan itibaren yapılacak denetimlerde:

