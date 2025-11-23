https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/ithal-oyuncaklara-imalatci-veya-ithalatci-denetimi-geliyor-1101218616.html
İthal oyuncaklara imalatçı veya ithalatçı denetimi geliyor
Sputnik Türkiye
1 Ocak’tan itibaren imalatçı veya ithalatçı bilgisi bulunmayan oyuncakların satışı yasaklanacak. Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını korumak için... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T14:44+0300
2025-11-23T14:44+0300
2025-11-23T14:44+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
oyuncak
oyuncak
ithal mallar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1e/1044394148_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bce60f6ec9cc46d3f409a99fff92abe3.jpg
Ticaret Bakanlığı, oyuncaklarda ürün güvenliğini artırmak için yeni bir döneme hazırlanıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren ithal edilen oyuncaklarda imalatçı ve ithalatçı bilgileri ürünün üzerinde bulunmak zorunda olacak. Bu bilgiler yer almazsa denetimler olumsuz sonuçlanacak ve ürünler piyasaya giremeyecek.Türkiye’de piyasaya sunulan ithal oyuncaklarda ticari isim, marka ve adres bilgilerinin yer alması zorunlu. Ancak son denetimlerde birçok oyuncakta bu bilgilerin eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, oda, borsa ve STK’ları uyararak yeni uygulamayı duyurdu.1 Ocak 2026’dan itibaren yapılacak denetimlerde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/bakanlik-duyurdu-3-urun-grubunun-kargo-yoluyla-ulkeye-girisine-kisitlama-1100347511.html
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1e/1044394148_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_0e05c796617592ce216e3cadff4353f3.jpg
ticaret bakanlığı, oyuncak, oyuncak, ithal mallar
Oyuncak üzerinde; mümkün değilse ambalajında ya da yanında yer alan belgede
İmalatçı ve ithalatçının adı, ticari unvanı veya markası ve adresi
yer almak zorunda olacak.
Bu bilgiler yoksa başvuru “işaretleme eksikliği”
nedeniyle reddedilecek.