Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/istanbulda-hava-kirliligi-alarmi-uzmanlardan-kritik-uyarilar-1101223415.html
İstanbul’da hava kirliliği alarmı: Uzmanlardan kritik uyarılar
İstanbul’da hava kirliliği alarmı: Uzmanlardan kritik uyarılar
Sputnik Türkiye
İstanbul genelinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere yükseldi. Kentin birçok noktasında ölçülen değerlerin 'sağlıksız' kategorisine çıkması üzerine... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T19:47+0300
2025-11-23T19:47+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
istanbul hava durumu
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kirli
kirli hava
kirlilik
hava kirliliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079763289_0:55:2922:1699_1920x0_80_0_0_09ed6406aab76e28de854d165ed45e46.jpg
İstanbul'da etkisini gösteren hava kirliliği pek çok ilçede hissedildi.Kent merkezine adeta kirli bir hava tabakasının çöktüğünü belirten yetkililer, halkın zorunlu olmadıkça camlarını açmamalarını ve açık havada spor yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.Uzmanlar, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın boğazda tahriş, baş ağrısı ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.Kirliliğin en yoğun hissedildiği ilçeler arasında Küçükçekmece, Yenibosna, Bağcılar, Şirinevler, Kadıköy, Göztepe, Alibeyköy ve Kağıthane yer aldı. Bu bölgelerde hava kalitesinin 'sağlıksız' seviyeye gerilediği bildirildi.Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dış ortamda geçirdikleri süreyi mümkün olduğunca azaltmaları gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/buyuk-tehlike-hava-kirliligi-demans-riskini-artiriyor-1098687487.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079763289_293:0:2630:1753_1920x0_80_0_0_d2884d9a756cb423497fa326b86503e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kirli, kirli hava, kirlilik, hava kirliliği, çevre kirliliği
türkiye, i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kirli, kirli hava, kirlilik, hava kirliliği, çevre kirliliği

İstanbul’da hava kirliliği alarmı: Uzmanlardan kritik uyarılar

19:47 23.11.2025
© AA / Muhammed Gencebay Güristanbul hava durumu
istanbul hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© AA / Muhammed Gencebay Gür
Abone ol
İstanbul genelinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere yükseldi. Kentin birçok noktasında ölçülen değerlerin 'sağlıksız' kategorisine çıkması üzerine uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi.
İstanbul'da etkisini gösteren hava kirliliği pek çok ilçede hissedildi.
Kent merkezine adeta kirli bir hava tabakasının çöktüğünü belirten yetkililer, halkın zorunlu olmadıkça camlarını açmamalarını ve açık havada spor yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.
Uzmanlar, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın boğazda tahriş, baş ağrısı ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.
Kirliliğin en yoğun hissedildiği ilçeler arasında Küçükçekmece, Yenibosna, Bağcılar, Şirinevler, Kadıköy, Göztepe, Alibeyköy ve Kağıthane yer aldı. Bu bölgelerde hava kalitesinin 'sağlıksız' seviyeye gerilediği bildirildi.
Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dış ortamda geçirdikleri süreyi mümkün olduğunca azaltmaları gerektiğini belirtti.
Tahran'da hava kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
SAĞLIK
Büyük tehlike: Hava kirliliği demans riskini artırıyor
19 Ağustos, 11:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала