https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/istanbulda-hava-kirliligi-alarmi-uzmanlardan-kritik-uyarilar-1101223415.html

İstanbul’da hava kirliliği alarmı: Uzmanlardan kritik uyarılar

İstanbul’da hava kirliliği alarmı: Uzmanlardan kritik uyarılar

Sputnik Türkiye

İstanbul genelinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere yükseldi. Kentin birçok noktasında ölçülen değerlerin 'sağlıksız' kategorisine çıkması üzerine... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-23T19:47+0300

2025-11-23T19:47+0300

2025-11-23T19:47+0300

türki̇ye

türkiye

i̇stanbul

istanbul hava durumu

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

kirli

kirli hava

kirlilik

hava kirliliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079763289_0:55:2922:1699_1920x0_80_0_0_09ed6406aab76e28de854d165ed45e46.jpg

İstanbul'da etkisini gösteren hava kirliliği pek çok ilçede hissedildi.Kent merkezine adeta kirli bir hava tabakasının çöktüğünü belirten yetkililer, halkın zorunlu olmadıkça camlarını açmamalarını ve açık havada spor yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.Uzmanlar, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın boğazda tahriş, baş ağrısı ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.Kirliliğin en yoğun hissedildiği ilçeler arasında Küçükçekmece, Yenibosna, Bağcılar, Şirinevler, Kadıköy, Göztepe, Alibeyköy ve Kağıthane yer aldı. Bu bölgelerde hava kalitesinin 'sağlıksız' seviyeye gerilediği bildirildi.Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dış ortamda geçirdikleri süreyi mümkün olduğunca azaltmaları gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/buyuk-tehlike-hava-kirliligi-demans-riskini-artiriyor-1098687487.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇stanbul, istanbul hava durumu, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kirli, kirli hava, kirlilik, hava kirliliği, çevre kirliliği