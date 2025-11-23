https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/istanbulda-hava-kirliligi-alarmi-uzmanlardan-kritik-uyarilar-1101223415.html
İstanbul’da hava kirliliği alarmı: Uzmanlardan kritik uyarılar
İstanbul genelinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere yükseldi. Kentin birçok noktasında ölçülen değerlerin 'sağlıksız' kategorisine çıkması üzerine... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkisini gösteren hava kirliliği pek çok ilçede hissedildi.Kent merkezine adeta kirli bir hava tabakasının çöktüğünü belirten yetkililer, halkın zorunlu olmadıkça camlarını açmamalarını ve açık havada spor yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.Uzmanlar, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın boğazda tahriş, baş ağrısı ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.Kirliliğin en yoğun hissedildiği ilçeler arasında Küçükçekmece, Yenibosna, Bağcılar, Şirinevler, Kadıköy, Göztepe, Alibeyköy ve Kağıthane yer aldı. Bu bölgelerde hava kalitesinin 'sağlıksız' seviyeye gerilediği bildirildi.Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dış ortamda geçirdikleri süreyi mümkün olduğunca azaltmaları gerektiğini belirtti.
2025
İstanbul'da etkisini gösteren hava kirliliği pek çok ilçede hissedildi.
Kent merkezine adeta kirli bir hava tabakasının çöktüğünü belirten yetkililer, halkın zorunlu olmadıkça camlarını açmamalarını ve açık havada spor yapmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.
Uzmanlar, kirli havaya uzun süre maruz kalmanın boğazda tahriş, baş ağrısı ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.
Kirliliğin en yoğun hissedildiği ilçeler arasında Küçükçekmece, Yenibosna, Bağcılar, Şirinevler, Kadıköy, Göztepe, Alibeyköy ve Kağıthane yer aldı. Bu bölgelerde hava kalitesinin 'sağlıksız' seviyeye gerilediği bildirildi.
Yetkililer, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dış ortamda geçirdikleri süreyi mümkün olduğunca azaltmaları gerektiğini belirtti.