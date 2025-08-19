https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/buyuk-tehlike-hava-kirliligi-demans-riskini-artiriyor-1098687487.html

Büyük tehlike: Hava kirliliği demans riskini artırıyor

Büyük tehlike: Hava kirliliği demans riskini artırıyor

Sputnik Türkiye

Yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin demans riskini artırdığını gözler önüne serdi. 19.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-19T11:45+0300

2025-08-19T11:45+0300

2025-08-19T11:45+0300

sağlik

murat terzi

demans

cambridge üniversitesi

alzheimer

alzheimer hastalığı

parkinson hastalığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078119739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0780c4eb303897bca22fa0fe735a4f61.jpg

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma hava kirliliğinin demans hastalığına yakalanma riskine etkilerini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, hava kirliliğindeki artış, riski yüzde 17 oranında artırabiliyor. Genetik yatkınlık ise riski yükseltiyor. Yüzde 17'ye kadar riski artırabiliyorCambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma hava kirliliğine maruz kalmanın demans riskini artırdığını gözler önüne serdi. 30 milyon kişinin dahil olduğu araştırmanın sonuçları The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanırken, bir metreküp havada ince partikül madde (PM2,5) seviyesinde 10 mikrogramlık artışın demans riskini yüzde 17 artırdığının altı çizildi. Ayrıca, bir metreküp havada 10 mikrogram azot dioksit yükselmesi de demans riskinde yüzde 3 artışa yol açıyor. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, yaklaşık 30 milyon kişiyi kapsayan araştırmada, çevresel kirliliğin demans riskini artırdığına dair bulguların önemli olduğunu belirtti.Genetik yatkınlık vurgusu Terzi, havadaki kirleticilerin solunum yoluyla akciğerlere ulaştığına dikkati çekerek, buradan kan yoluyla beyne ulaşarak hastalık risklerini artırdığını anlattı. Demans hastalığının Alzheimer ve Parkinson gibi türlerinde risk faktörlerini anlamanın önemli olduğunu ifade eden Terzi, "Çevre kirliliği, özellikle egzoz dumanı ve fabrika bacalarından çıkan zararlı maddeler, beyne kan yoluyla ulaşarak iltihap ve damar tıkanıklığı gibi süreçleri tetikleyebilir." dedi.Terzi, kirliliğin etkisinin tek başına neden olarak tanımlanamayacağını ancak risk artırıcı bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Genetik yatkınlığı olan kişilerde bu etki daha belirgin olabilir. Hava kirliliği, demansın tek sebebi değildir ama genetik yatkınlığı olan bireylerde hastalığın daha erken ve sık görülmesine yol açabilir. Genetik yatkınlığı olmayan bireylerde kirlilik, beyin sağlığını olumsuz etkileyerek demans riskini artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.Orman yangınlarına dikkat çektiOrman yangınlarının havadaki oksijen oranını düşürmesinin ve yanma sonucu açığa çıkan zararlı maddelerin bu riske katkıda bulunduğuna dikkati çeken Terzi, "Yangınlardan çıkan duman, fabrika bacaları gibi zararlı moleküller içerir. Bu da nörolojik hastalıkların görülme riskini artırabilir." ifadelerini kullandı.Terzi, çevresel risk faktörleri arasında hava kirliliğinin yanı sıra travmalar, psikolojik stres, ışık ve ses kirliliği ile elektromanyetik alana maruz kalmanın da yer aldığına işaret ederek, bunların etkileri birleştiğinde demans riskini katlayabileceğini kaydetti. Sağlıklı yaşlanma için erken dönemde önlem alınması gerektiğini belirten Terzi, "Sigara ve tuz tüketimi, egzoz dumanı, elektromanyetik alan gibi risk faktörlerine maruz kalmayı anne karnından itibaren en aza indirmek önemli. Maske kullanımı, temiz hava ortamları, iyi havalandırma ve çevre kirliliğini azaltacak politikalar hem bireysel hem toplumsal düzeyde fayda sağlar." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat terzi, demans, cambridge üniversitesi, alzheimer, alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı