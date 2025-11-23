Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/gullunun-kizi-ve-arkadasi-test-sonuclarimiz-ciktiginda-avukatlarimiz-paylasacaktir-1101211415.html
Güllü'nün kızı ve arkadaşı: Test sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır
Güllü'nün kızı ve arkadaşı: Test sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır
Sputnik Türkiye
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T09:44+0300
2025-11-23T09:44+0300
yaşam
güllü
tuğyan ülkem gülter
yalova
çınarcık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, madde kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, avukatlarıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.Polis ekiplerinin Çınarcık ilçesinden Yalova kent merkezine kadar eşlik ettiği Gülter ve Ulu, hastanede kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından Acil Servis önünde gazetecilere açıklama yaptı.Gülter, kendileri hakkında madde kullandıkları yönünde iddialarda bulunulduğunu belirterek, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık. Sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik. Kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır." diye konuştu.Tut ve Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik de müvekkillerinin rutin işlemler için hastaneye geldiklerini ve işlemlerin yapıldığını ifade etti.Çelik, "Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyor. Buradan evlerine gidecekler." dedi.Avukat Hakan Sezer de müvekkillerinin gizleyecek bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.Müvekkillerinin bugüne kadar herhangi bir madde kullanmadığını savunan Sezer, şunları söyledi:"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."Gülter ve Ulu, avukatlarının bulunduğu otomobille hastaneden ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/sarkici-gullu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-adli-tip-kurumu-raporu-cikti-1100087924.html
yalova
çınarcık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_00ae7d6950465a5255a9b20157630720.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, çınarcık
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, çınarcık

Güllü'nün kızı ve arkadaşı: Test sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır

09:44 23.11.2025
Güllü sosyal medya
Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
Abone ol
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde kan ve saç örneği verdi.
Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binadaki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, madde kullandıkları iddia edilen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, avukatlarıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Polis ekiplerinin Çınarcık ilçesinden Yalova kent merkezine kadar eşlik ettiği Gülter ve Ulu, hastanede kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından Acil Servis önünde gazetecilere açıklama yaptı.
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
Tuğyan Ülkem Gülter
© AA / Sıtkı Yıldız
Gülter, kendileri hakkında madde kullandıkları yönünde iddialarda bulunulduğunu belirterek, "Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık. Sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik. Kendimizden eminiz. Sonuçlarımız çıktığında avukatlarımız paylaşacaktır." diye konuştu.
Tut ve Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik de müvekkillerinin rutin işlemler için hastaneye geldiklerini ve işlemlerin yapıldığını ifade etti.
Çelik, "Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı, tutuklama yoktur. Kendileri normal hayatlarına devam ediyor. Buradan evlerine gidecekler." dedi.
Avukat Hakan Sezer de müvekkillerinin gizleyecek bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.
Müvekkillerinin bugüne kadar herhangi bir madde kullanmadığını savunan Sezer, şunları söyledi:
"Gizlediğimiz bir husus olmadığı için kendi rızamız dahilinde buraya geldik. Gerekli saç örneklerini verdik. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin şu aşamada söyleyeceğimiz başka husus yoktur. Adli süreç devam etmektedir. Her şey olduğu gibi ortaya çıkacaktır."
Gülter ve Ulu, avukatlarının bulunduğu otomobille hastaneden ayrıldı.
Güllü sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
YAŞAM
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp Kurumu raporu çıktı
10 Ekim, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала