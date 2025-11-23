Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/aidat-zammi-yaklasiyor-zamlar-nasil-belirlenecek-fahis-artisa-nasil-itiraz-edilecek-1101211567.html
Aidat zammı yaklaşıyor: Zamlar nasıl belirlenecek? Fahiş artışa nasıl itiraz edilecek?
Aidat zammı yaklaşıyor: Zamlar nasıl belirlenecek? Fahiş artışa nasıl itiraz edilecek?
Sputnik Türkiye
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündemi aidat zamları oldu. Bu yıl da önce asgari ücret artışı açıklanacak, ardından site... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T10:10+0300
2025-11-23T10:10+0300
ekonomi̇
meclis
aidat
site aidatı
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551009_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_798e71ddaa926a449b04be502b90dc57.jpg
Yıl sonu gelmesiyle apartman aidatlarına zam gündem oldu. Aidat zammı için genel kurul toplantısı yapılması şart. Kat malikleri kurulu, yılda en az bir kez toplanıyor ve aidat artışı bu toplantıda kararlaştırılıyor.Toplantı için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası gerekiyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Ancak katılımın düşük olması nedeniyle az kişiyle zam kararı alınabildiği belirtiliyor. Ayrıca genel kurullara yalnızca ev sahipleri katılabiliyor. Kiracıların katılabilmesi için ev sahibinden vekalet alması gerekiyor.Bu yıl ne kadar zam bekleniyor?Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Aidat zammına itiraz edilebilir mi?Aidat zammına itiraz etmek mümkün. Kat malikleri kurulunda alınan kararlara karşı şu koşullarda sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açılabiliyor:Eğer usulsüzlük yoksa ancak zam fahiş bulunuyorsa, bu kez olağanüstü genel kurul talep edilebiliyor.Kat maliklerinin 1/3’ünün talebi yeterli oluyor. Bu toplantıda;Beklenen yasal düzenleme neler getirecek?Apartman ve site yönetimlerini ilgilendiren Tesis Yönetim Yasası, Meclis’te görüşülüyor. Yasanın ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yeni döneme ilişkin önemli detayları paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/fahis-aidata-yeni-duzenleme-tbmmde-aidatlara-enflasyonun-uzerinde-artis-yapilamayacak-pakette-neler-1100606827.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551009_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1b18be1d51ce2049cc1aeae39480a2d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meclis, aidat, site aidatı, zam
meclis, aidat, site aidatı, zam

Aidat zammı yaklaşıyor: Zamlar nasıl belirlenecek? Fahiş artışa nasıl itiraz edilecek?

10:10 23.11.2025
© ÇŞİDBTOKİ EVLERİ
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© ÇŞİDB
Abone ol
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündemi aidat zamları oldu. Bu yıl da önce asgari ücret artışı açıklanacak, ardından site ve apartman yönetimleri yeni aidat tarifelerini duyuracak. Peki zam oranları nasıl belirlenecek? Fahiş artışlara nasıl itiraz edilebilecek? Beklenen yasal düzenleme neler getirecek?
Yıl sonu gelmesiyle apartman aidatlarına zam gündem oldu. Aidat zammı için genel kurul toplantısı yapılması şart. Kat malikleri kurulu, yılda en az bir kez toplanıyor ve aidat artışı bu toplantıda kararlaştırılıyor.
Toplantı için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası gerekiyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Ancak katılımın düşük olması nedeniyle az kişiyle zam kararı alınabildiği belirtiliyor. Ayrıca genel kurullara yalnızca ev sahipleri katılabiliyor. Kiracıların katılabilmesi için ev sahibinden vekalet alması gerekiyor.

Bu yıl ne kadar zam bekleniyor?

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İşletme bütçesinin yüzde 70’ini personel maaşı oluşturuyor. Bu nedenle önce asgari ücret artışı beklenecek. Enflasyona bağlı alınan hizmetlerdeki artışı da göz önünde bulundurursak öngörümüz yüzde 40-45 zam olması. Elbette bu rakam sitenin büyüklüğüne, sunulan hizmetlere göre değişecektir."

Aidat zammına itiraz edilebilir mi?

Aidat zammına itiraz etmek mümkün. Kat malikleri kurulunda alınan kararlara karşı şu koşullarda sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açılabiliyor:
Toplantıya katılıp karara karşı oy verenler: Karar tarihinden itibaren 1 ay içinde,
Toplantıya katılmayanlar: Kararı öğrendikten sonra 1 ay içinde,
Davetiyesi ulaşmayanlar: Karar tarihinden itibaren 6 ay içinde dava açabiliyor.
Eğer usulsüzlük yoksa ancak zam fahiş bulunuyorsa, bu kez olağanüstü genel kurul talep edilebiliyor.
Kat maliklerinin 1/3’ünün talebi yeterli oluyor. Bu toplantıda;
bazı gider kalemlerinde tasarruf,
yönetim şirketinin değiştirilmesi gibi kararlar alınabiliyor.

Beklenen yasal düzenleme neler getirecek?

Apartman ve site yönetimlerini ilgilendiren Tesis Yönetim Yasası, Meclis’te görüşülüyor. Yasanın ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yeni döneme ilişkin önemli detayları paylaştı:
Her isteyen yönetim şirketi kuramayacak. Bakanlık tarafından lisans şartı getirilecek.
Şirketlerin mali ve teknik yeterlilikleri ile adli sicil kayıtları değerlendirilecek.
Lisans alan şirketler için yılda bir kez zorunlu denetim yapılacak; şikâyet durumunda ek denetim uygulanacak.
Usulsüzlük tespit edilirse, lisans iptal edilecek ve cezai işlem uygulanacak.
Denetimler sadece büyük siteleri değil, 5 konutluk apartmanları bile kapsayacak.
Türkiye konut, ev, site - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
EKONOMİ
Fahiş aidata yeni düzenleme TBMM'de: Aidatlara enflasyonun üzerinde artış yapılamayacak, pakette neler var?
30 Ekim, 10:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала