Aidat zammı yaklaşıyor: Zamlar nasıl belirlenecek? Fahiş artışa nasıl itiraz edilecek?
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının gündemi aidat zamları oldu. Bu yıl da önce asgari ücret artışı açıklanacak, ardından site ve apartman yönetimleri yeni aidat tarifelerini duyuracak. Peki zam oranları nasıl belirlenecek? Fahiş artışlara nasıl itiraz edilebilecek? Beklenen yasal düzenleme neler getirecek?
Yıl sonu gelmesiyle apartman aidatlarına zam gündem oldu. Aidat zammı için genel kurul toplantısı yapılması şart. Kat malikleri kurulu, yılda en az bir kez toplanıyor ve aidat artışı bu toplantıda kararlaştırılıyor.
Toplantı için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası gerekiyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Ancak katılımın düşük olması nedeniyle az kişiyle zam kararı alınabildiği belirtiliyor. Ayrıca genel kurullara yalnızca ev sahipleri katılabiliyor. Kiracıların katılabilmesi için ev sahibinden vekalet alması gerekiyor.
Bu yıl ne kadar zam bekleniyor?
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İşletme bütçesinin yüzde 70’ini personel maaşı oluşturuyor. Bu nedenle önce asgari ücret artışı beklenecek. Enflasyona bağlı alınan hizmetlerdeki artışı da göz önünde bulundurursak öngörümüz yüzde 40-45 zam olması. Elbette bu rakam sitenin büyüklüğüne, sunulan hizmetlere göre değişecektir."
Aidat zammına itiraz edilebilir mi?
Aidat zammına itiraz etmek mümkün. Kat malikleri kurulunda alınan kararlara karşı şu koşullarda sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açılabiliyor:
Toplantıya katılıp karara karşı oy verenler: Karar tarihinden itibaren 1 ay içinde,
Toplantıya katılmayanlar: Kararı öğrendikten sonra 1 ay içinde,
Davetiyesi ulaşmayanlar: Karar tarihinden itibaren 6 ay içinde dava açabiliyor.
Eğer usulsüzlük yoksa ancak zam fahiş bulunuyorsa, bu kez olağanüstü genel kurul talep edilebiliyor.
Kat maliklerinin 1/3’ünün talebi yeterli oluyor. Bu toplantıda;
bazı gider kalemlerinde tasarruf,
yönetim şirketinin değiştirilmesi gibi kararlar alınabiliyor.
Beklenen yasal düzenleme neler getirecek?
Apartman ve site yönetimlerini ilgilendiren Tesis Yönetim Yasası, Meclis’te görüşülüyor. Yasanın ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yeni döneme ilişkin önemli detayları paylaştı:
Her isteyen yönetim şirketi kuramayacak. Bakanlık tarafından lisans şartı getirilecek.
Şirketlerin mali ve teknik yeterlilikleri ile adli sicil kayıtları değerlendirilecek.
Lisans alan şirketler için yılda bir kez zorunlu denetim yapılacak; şikâyet durumunda ek denetim uygulanacak.
Usulsüzlük tespit edilirse, lisans iptal edilecek ve cezai işlem uygulanacak.
Denetimler sadece büyük siteleri değil, 5 konutluk apartmanları bile kapsayacak.