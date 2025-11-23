https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/aidat-zammi-yaklasiyor-zamlar-nasil-belirlenecek-fahis-artisa-nasil-itiraz-edilecek-1101211567.html

Aidat zammı yaklaşıyor: Zamlar nasıl belirlenecek? Fahiş artışa nasıl itiraz edilecek?

Aidat zammı yaklaşıyor: Zamlar nasıl belirlenecek? Fahiş artışa nasıl itiraz edilecek?

23.11.2025

Yıl sonu gelmesiyle apartman aidatlarına zam gündem oldu. Aidat zammı için genel kurul toplantısı yapılması şart. Kat malikleri kurulu, yılda en az bir kez toplanıyor ve aidat artışı bu toplantıda kararlaştırılıyor.Toplantı için kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası gerekiyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Ancak katılımın düşük olması nedeniyle az kişiyle zam kararı alınabildiği belirtiliyor. Ayrıca genel kurullara yalnızca ev sahipleri katılabiliyor. Kiracıların katılabilmesi için ev sahibinden vekalet alması gerekiyor.Bu yıl ne kadar zam bekleniyor?Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Aidat zammına itiraz edilebilir mi?Aidat zammına itiraz etmek mümkün. Kat malikleri kurulunda alınan kararlara karşı şu koşullarda sulh hukuk mahkemesinde iptal davası açılabiliyor:Eğer usulsüzlük yoksa ancak zam fahiş bulunuyorsa, bu kez olağanüstü genel kurul talep edilebiliyor.Kat maliklerinin 1/3’ünün talebi yeterli oluyor. Bu toplantıda;Beklenen yasal düzenleme neler getirecek?Apartman ve site yönetimlerini ilgilendiren Tesis Yönetim Yasası, Meclis’te görüşülüyor. Yasanın ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, yeni döneme ilişkin önemli detayları paylaştı:

