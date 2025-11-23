https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/donbass-ve-ukraynada-3-yerlesim-daha-kiev-rejimine-bagli-guclerden-temizlendi-1101216316.html

Donbass ve Ukrayna'da 3 yerleşim daha Kiev rejimine bağlı güçlerden temizlendi

Donbass ve Ukrayna'da 3 yerleşim daha Kiev rejimine bağlı güçlerden temizlendi

23.11.2025

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Petrovskoye, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Tihoye ve Otradnoye yerleşimlerinin Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.Ukrayna ordusu, DHC'nin Grişino köyünde kuşatılan Ukraynalı güçleri kurtarmak için girişimlerde bulunurken Rus birlikler tüm saldırıları başarıyla bastırdı.Ukrayna ordusu, son bir gün içindeki çatışmalarda 1320 askerini daha yitirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destekleyen enerji ve ulaşım altyapısına bombardıman düzenledi.Ukraynalı güçlere ait 140 İHA, 21 tank, 1 füze kompleksi, 20 topçu sistemi ile 110 askeri araç imha edildi.

