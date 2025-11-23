Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Donbass ve Ukrayna'da 3 yerleşim daha Kiev rejimine bağlı güçlerden temizlendi
Donbass ve Ukrayna'da 3 yerleşim daha Kiev rejimine bağlı güçlerden temizlendi
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor. 23.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Petrovskoye, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Tihoye ve Otradnoye yerleşimlerinin Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.Ukrayna ordusu, DHC'nin Grişino köyünde kuşatılan Ukraynalı güçleri kurtarmak için girişimlerde bulunurken Rus birlikler tüm saldırıları başarıyla bastırdı.Ukrayna ordusu, son bir gün içindeki çatışmalarda 1320 askerini daha yitirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destekleyen enerji ve ulaşım altyapısına bombardıman düzenledi.Ukraynalı güçlere ait 140 İHA, 21 tank, 1 füze kompleksi, 20 topçu sistemi ile 110 askeri araç imha edildi.
haberler, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, rus ordusu, rusya ordusu
haberler, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), dnepropetrovsk, rus ordusu, rusya ordusu

Donbass ve Ukrayna'da 3 yerleşim daha Kiev rejimine bağlı güçlerden temizlendi

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Petrovskoye, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Tihoye ve Otradnoye yerleşimlerinin Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu, DHC'nin Grişino köyünde kuşatılan Ukraynalı güçleri kurtarmak için girişimlerde bulunurken Rus birlikler tüm saldırıları başarıyla bastırdı.

Ukrayna ordusu, son bir gün içindeki çatışmalarda 1320 askerini daha yitirdi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna destekleyen enerji ve ulaşım altyapısına bombardıman düzenledi.

Ukraynalı güçlere ait 140 İHA, 21 tank, 1 füze kompleksi, 20 topçu sistemi ile 110 askeri araç imha edildi.
