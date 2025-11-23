https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdoganin-ogretmeni-konustu-lider-olarak-dogmus-bir-evlatti-1101219266.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni konuştu: 'Lider olarak doğmuş bir evlattı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni konuştu: 'Lider olarak doğmuş bir evlattı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip lisesindeki sanat tarihi öğretmeni Semra Acar, Erdoğan’ın öğrencilik yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T14:59+0300
2025-11-23T14:59+0300
2025-11-23T14:59+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ak parti
öğretmen
öğretmen atamaları
öğretmenler günü
24 kasım öğretmenler günü
dünya öğretmenler günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101219086_0:68:650:434_1920x0_80_0_0_12eb72119b54f33f171aea254a263b12.jpg
'Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri' çalışmasında yapılan röportajda Semra Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okul yıllarını anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1973 yılında mezun olduğu dönemin İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Acar, 82 yaşında olmasına rağmen o yılları hala canlı bir şekilde hatırladığını söyledi.Sanat tarihi derslerinde öğrencileriyle İslam sanatının doğuşundan Osmanlı’ya uzanan geniş bir yelpazeyi işlediklerini ifade eden Acar, ''Benim hayal bile edemediğim birçok şeyi o gerçekleştirdi” dedi.'Cumhurbaşkanı'mızda bir farklılık vardı'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okulda sınıf başkanı olduğunu aktaran Acar, onun okul yıllarını şöyle aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macronla-gorustu-1101217979.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101219086_36:0:615:434_1920x0_80_0_0_fa1dd75efa26d4e1e1eff446391c2c1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, öğretmen, öğretmen atamaları, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, dünya öğretmenler günü
recep tayyip erdoğan, ak parti, öğretmen, öğretmen atamaları, öğretmenler günü, 24 kasım öğretmenler günü, dünya öğretmenler günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni konuştu: 'Lider olarak doğmuş bir evlattı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatip lisesindeki sanat tarihi öğretmeni Semra Acar, Erdoğan’ın öğrencilik yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri' çalışmasında yapılan röportajda Semra Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okul yıllarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1973 yılında mezun olduğu dönemin İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Acar, 82 yaşında olmasına rağmen o yılları hala canlı bir şekilde hatırladığını söyledi.
Sanat tarihi derslerinde öğrencileriyle İslam sanatının doğuşundan Osmanlı’ya uzanan geniş bir yelpazeyi işlediklerini ifade eden Acar, ''Benim hayal bile edemediğim birçok şeyi o gerçekleştirdi” dedi.
'Cumhurbaşkanı'mızda bir farklılık vardı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okulda sınıf başkanı olduğunu aktaran Acar, onun okul yıllarını şöyle aktardı:
İnsanlar lider olarak doğmuyorlar, bu sonradan da olmuyor ama Cumhurbaşkanı'mızda bir farklılık vardı. Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı. Sınıfında da okulda da bütün öğretmen arkadaşlarımızın görüşü bu şekildeydi. Bir kere sınıf başkanıydı, bir kere korkunç spor yapıyor. Teneffüslerde, fırsatını bulduğu an spor yapıyordu, halen de yapıyor. Arada start vuruşu yaptığını, basketbol oynadığını görüyorum, hoşuma gidiyor, kendisine yakışıyor. Hitabeti müthiş, bir de münazara ve edebiyat kolu başkanıydı. Sık sık diğer okullarla münazaralar yapıldı. Kişisel olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mız hep birinci geldi, okula kupalar, ödüller getirdi. Onun şahsında okul onore oldu. Arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu, öğretmenlerine çok büyük saygı gösteriyordu. 50 sene sonra dahi öğretmenlerini ahde vefayla evlerimizden aldı, evlerimize bıraktı. Dolmabahçe Sarayı, Adile Sultan, daha farklı yerlerde defalarca ağırladı. Saygıda kusur etmeden hepimizi taltif etti, mutlu oldu, bizleri mutlu etti. Allah ondan razı olsun.