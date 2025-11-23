Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macronla-gorustu-1101217979.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T14:11+0300
2025-11-23T14:14+0300
türki̇ye
gazze
ukrayna
rusya
türkiye
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101218104_0:14:680:397_1920x0_80_0_0_de81a6dfab54727f15504c645a1aa384.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye kesintisiz şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını vurguladı. Ukrayna-Rusya çatışmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarının kullanılmasının gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/trump-abdnin-28-maddelik-ukrayna-plani-son-teklif-degil-1101208288.html
türki̇ye
gazze
ukrayna
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101218104_15:0:666:488_1920x0_80_0_0_fe7f92f6a035cbe790cbe47efc6ac910.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, ukrayna, rusya, türkiye, fransa
gazze, ukrayna, rusya, türkiye, fransa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

14:11 23.11.2025 (güncellendi: 14:14 23.11.2025)
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı XErdoğan Macron
Erdoğan Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı X
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye kesintisiz şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını vurguladı.
Ukrayna-Rusya çatışmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarının kullanılmasının gerektiğini ifade etti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı 'son teklif' değil
Dün, 21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала