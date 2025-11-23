https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macronla-gorustu-1101217979.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye kesintisiz şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını vurguladı. Ukrayna-Rusya çatışmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarının kullanılmasının gerektiğini ifade etti.

