https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macronla-gorustu-1101217979.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T14:11+0300
2025-11-23T14:11+0300
2025-11-23T14:14+0300
türki̇ye
gazze
ukrayna
rusya
türkiye
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101218104_0:14:680:397_1920x0_80_0_0_de81a6dfab54727f15504c645a1aa384.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye kesintisiz şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını vurguladı. Ukrayna-Rusya çatışmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarının kullanılmasının gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/trump-abdnin-28-maddelik-ukrayna-plani-son-teklif-degil-1101208288.html
türki̇ye
gazze
ukrayna
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101218104_15:0:666:488_1920x0_80_0_0_fe7f92f6a035cbe790cbe47efc6ac910.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, ukrayna, rusya, türkiye, fransa
gazze, ukrayna, rusya, türkiye, fransa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü
14:11 23.11.2025 (güncellendi: 14:14 23.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye–Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye kesintisiz şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle mümkün olacağını vurguladı.
Ukrayna-Rusya çatışmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarının kullanılmasının gerektiğini ifade etti.