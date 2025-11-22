https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/trump-abdnin-28-maddelik-ukrayna-plani-son-teklif-degil-1101208288.html

Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı 'son teklif' değil

Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı 'son teklif' değil

22.11.2025

ABD Başkanı Donald Trump, 28 maddelik Ukrayna planının “son teklif” olmadığını açıkladı. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, planın nihai bir metin olmadığını vurguladı. Trump, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" dedi.Amerikan medyasında çıkan haberlerde, ABD’li yetkililerin pazar günü Cenevre’de Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle bir araya gelerek planın ayrıntılarını ele alacağı iddia edilmişti.Bu hafta başında Trump’ın Ukrayna’ya yönelik 28 maddelik barış planı açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü yaptığı açıklamada bu planın Ukrayna’da nihai bir çözüme temel oluşturabileceğini söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda planı değerlendiren Putin, “Bu planın (Trump’ın planı) nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum” dedi. Ancak, ABD'nin şu ana kadar barış planı konusunda Ukrayna tarafının onayını alamadığını da belirten Putin, “Bunun nedeni, bence aynı: ABD yönetimi şu ana kadar Ukrayna tarafının onayını alamadı. Ukrayna buna karşı çıkıyor. Görünüşe göre Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri hala hayaller kuruyor ve savaş alanında Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmayı hayal ediyorlar” dedi.

