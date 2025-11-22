https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/trump-abdnin-28-maddelik-ukrayna-plani-son-teklif-degil-1101208288.html
Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planı 'son teklif' değil
ABD Başkanı Donald Trump, 28 maddelik Ukrayna planının “son teklif” olmadığını söyledi. ABD basınında yer alan haberlerde Washington yönetimi, Cenevre’de... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
abd
donald trump
rusya güvenlik konseyi
vladimir putin
ABD Başkanı Donald Trump, 28 maddelik Ukrayna planının “son teklif” olmadığını açıkladı. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, planın nihai bir metin olmadığını vurguladı. Trump, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" dedi.Amerikan medyasında çıkan haberlerde, ABD’li yetkililerin pazar günü Cenevre’de Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle bir araya gelerek planın ayrıntılarını ele alacağı iddia edilmişti.Bu hafta başında Trump’ın Ukrayna’ya yönelik 28 maddelik barış planı açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü yaptığı açıklamada bu planın Ukrayna’da nihai bir çözüme temel oluşturabileceğini söyledi.Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda planı değerlendiren Putin, “Bu planın (Trump’ın planı) nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum” dedi. Ancak, ABD'nin şu ana kadar barış planı konusunda Ukrayna tarafının onayını alamadığını da belirten Putin, “Bunun nedeni, bence aynı: ABD yönetimi şu ana kadar Ukrayna tarafının onayını alamadı. Ukrayna buna karşı çıkıyor. Görünüşe göre Ukrayna ve Avrupalı müttefikleri hala hayaller kuruyor ve savaş alanında Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmayı hayal ediyorlar” dedi.
