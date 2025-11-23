Türkiye
Çin'den Japonya'ya sert yanıt: 'Kırmızı çizgiyi aştı'
Çin'den Japonya'ya sert yanıt: 'Kırmızı çizgiyi aştı'
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya'nın yeni liderinin Tayvan konusunda yaptığı askeri müdahale iması taşıyan açıklamaların 'kırmızı çizgiyi aştığını'... 23.11.2025
Çin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik olası bir Çin müdahalesinin Japonya için askeri karşılık gerekçesi olabileceğini söylemesine sert tepki gösterdi.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, “Japonya’nın mevcut liderlerinin Tayvan meselesine askeri müdahale sinyali göndermesi, söylememeleri gereken sözleri söylemesi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aşması şok edicidir” dedi.Şimdiye kadar konuya ilişkin konuşan en üst düzey Çinli yetkili olan Vang, Çin’in Japonya’nın adımlarına karşı 'kararlılıkla yanıt vermesi' gerektiğini vurgulayarak tüm ülkelerin “Japon militarizminin yeniden ortaya çıkmasını engelleme” sorumluluğu taşıdığını söyledi.
21:41 23.11.2025
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya’nın yeni liderinin Tayvan konusunda yaptığı askeri müdahale iması taşıyan açıklamaların 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyledi.
Çin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik olası bir Çin müdahalesinin Japonya için askeri karşılık gerekçesi olabileceğini söylemesine sert tepki gösterdi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, “Japonya’nın mevcut liderlerinin Tayvan meselesine askeri müdahale sinyali göndermesi, söylememeleri gereken sözleri söylemesi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aşması şok edicidir” dedi.
Şimdiye kadar konuya ilişkin konuşan en üst düzey Çinli yetkili olan Vang, Çin’in Japonya’nın adımlarına karşı 'kararlılıkla yanıt vermesi' gerektiğini vurgulayarak tüm ülkelerin “Japon militarizminin yeniden ortaya çıkmasını engelleme” sorumluluğu taşıdığını söyledi.
