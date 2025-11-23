https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cinden-japonyaya-sert-yanit-kirmizi-cizgiyi-asti-1101223675.html
Çin'den Japonya'ya sert yanıt: 'Kırmızı çizgiyi aştı'
Çin'den Japonya'ya sert yanıt: 'Kırmızı çizgiyi aştı'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya’nın yeni liderinin Tayvan konusunda yaptığı askeri müdahale iması taşıyan açıklamaların 'kırmızı çizgiyi aştığını'... 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T21:41+0300
2025-11-23T21:41+0300
2025-11-23T21:41+0300
dünya
asya & pasifik
haberler
vang yi
japonya
tayvan
çin
doğu çin denizi
çin dışişleri bakanlığı
çin halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095020264_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cae06125f57de9c209b91784aa5e92d8.jpg
Çin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik olası bir Çin müdahalesinin Japonya için askeri karşılık gerekçesi olabileceğini söylemesine sert tepki gösterdi.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, “Japonya’nın mevcut liderlerinin Tayvan meselesine askeri müdahale sinyali göndermesi, söylememeleri gereken sözleri söylemesi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aşması şok edicidir” dedi.Şimdiye kadar konuya ilişkin konuşan en üst düzey Çinli yetkili olan Vang, Çin’in Japonya’nın adımlarına karşı 'kararlılıkla yanıt vermesi' gerektiğini vurgulayarak tüm ülkelerin “Japon militarizminin yeniden ortaya çıkmasını engelleme” sorumluluğu taşıdığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/japonya-cin-gerilimi-surerken-abd-tokyoya-destek-mesaji-verdi-1101180790.html
japonya
tayvan
çin
doğu çin denizi
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095020264_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_a7adb2570cda99b38ae0318ed8984709.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, haberler, vang yi, japonya, tayvan, çin, doğu çin denizi, çin dışişleri bakanlığı, çin halk cumhuriyeti
asya & pasifik, haberler, vang yi, japonya, tayvan, çin, doğu çin denizi, çin dışişleri bakanlığı, çin halk cumhuriyeti
Çin'den Japonya'ya sert yanıt: 'Kırmızı çizgiyi aştı'
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya’nın yeni liderinin Tayvan konusunda yaptığı askeri müdahale iması taşıyan açıklamaların 'kırmızı çizgiyi aştığını' söyledi.
Çin, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik olası bir Çin müdahalesinin Japonya için askeri karşılık gerekçesi olabileceğini söylemesine sert tepki gösterdi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, “Japonya’nın mevcut liderlerinin Tayvan meselesine askeri müdahale sinyali göndermesi, söylememeleri gereken sözleri söylemesi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aşması şok edicidir” dedi.
Şimdiye kadar konuya ilişkin konuşan en üst düzey Çinli yetkili olan Vang, Çin’in Japonya’nın adımlarına karşı 'kararlılıkla yanıt vermesi' gerektiğini vurgulayarak tüm ülkelerin “Japon militarizminin yeniden ortaya çıkmasını engelleme” sorumluluğu taşıdığını söyledi.