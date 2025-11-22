Türkiye
Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
22.11.2025
Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Valilik, söz konusu kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu ve ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde dağıtılan yemeğin ardından bazı hükümlülerde kusma ve mide rahatsızlığı gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü belirtildi. İlk müdahalelerin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yetkililer, hükümlülerin sağlık durumunun yakından izlendiğini ve olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
türki̇ye
23:04 22.11.2025
Sakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 131 hükümlü, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Valilik, ciddi sağlık sorununa rastlanmadığını açıkladı.
Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Valilik, söz konusu kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu ve ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde dağıtılan yemeğin ardından bazı hükümlülerde kusma ve mide rahatsızlığı gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü belirtildi. İlk müdahalelerin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir.

Yetkililer, hükümlülerin sağlık durumunun yakından izlendiğini ve olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
