Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 131 hükümlü, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Valilik, ciddi... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-22T23:04+0300

2025-11-22T23:04+0300

2025-11-22T23:04+0300

Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Valilik, söz konusu kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu ve ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde dağıtılan yemeğin ardından bazı hükümlülerde kusma ve mide rahatsızlığı gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü belirtildi. İlk müdahalelerin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yetkililer, hükümlülerin sağlık durumunun yakından izlendiğini ve olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

