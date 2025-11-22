https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/sakaryada-acik-cezaevindeki-131-hukumlu-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1101209096.html
Sakarya'da açık cezaevindeki 131 hükümlü gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sakarya Valiliği, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemeği sonrası 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Valilik, söz konusu kişilerin genel durumlarının iyi olduğunu ve ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde dağıtılan yemeğin ardından bazı hükümlülerde kusma ve mide rahatsızlığı gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü belirtildi. İlk müdahalelerin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yetkililer, hükümlülerin sağlık durumunun yakından izlendiğini ve olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
türki̇ye
