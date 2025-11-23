https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/bakan-kacir-kadin-buluscu-oraninda-dunya-lideriyiz-1101222914.html

Bakan Kacır: Kadın buluşçu oranında dünya lideriyiz

Bakan Kacır: Kadın buluşçu oranında dünya lideriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'nu değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu’nu değerlendirdi.Rapora göre, Türkiye yerli marka başvurularında dünyada 6’ncı, yerli tasarım başvurularında ise 3’üncü sırada yer aldı. 2024’te Türkiye, patent başvurularında yüzde 18.4, tescillerde ise yüzde 38.9 artış göstererek dünya ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında kadın buluşçuların oranı yüzde 26.1'le dünya lideri konumuna gelirken, kişi başına düşen patent başvurusunda Türkiye dünya 2’ncisi oldu.Yerli tasarım başvurularında 41 bin 875 başvuruyla dünya 3’üncüsü olan Türkiye, sektörler bazında en çok mobilya ve ev eşyalarında yoğunlaşırken, yerli tasarım yoğunluğunda gayrisafi yurt içi hasılaya oranla dünya 4’üncüsü, nüfusa göre ise 5’inci sırada yer aldı.Bakan Kacır, ''Türkiye, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında, başvuru yapan kadın buluşçu oranında yüzde 26.1'le dünya lideri konumuna geldi. 2014-2024 döneminde kişi başına düşen patent başvurusu artışında Türkiye dünya 2'ncisi, yerli faydalı model başvurularında ise dünya 7'ncisi oldu. Patent uzmanı sayısının 181'e ulaşmasıyla Türkiye, bu alanda da dünyada 10'uncu sırada yer aldı. Türkiye, patent ofisleri sıralamasında ise 23'üncülükten 18'inciliğe çıkarak, tarihimizde ilk kez ilk 20'de yer aldı'' dedi.Bakan Kacır, ''Bu tablo, araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ve özellikle kadınlarımızın teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koyduğu büyük emeğin güçlü bir yansımasıdır'' açıklamasında bulundu.Raporda ayrıca Türkiye, 10 bin 4 yerli patent başvurusuyla Çin, ABD ve Japonya gibi ülkelerin ardından 10’uncu sırada yer aldı; yerli marka başvurularında ise Çin, Rusya ve Hindistan’dan sonra 6’ncı sırayı aldı.

