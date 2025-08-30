Türkiye
Bakan Kacır: 2027 yılında Ay'a ulaşacağız
Bakan Kacır: 2027 yılında Ay'a ulaşacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum’da düzenlenen 27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ilerlediğini belirten Bakan Kacır, ''2026 sonunda Ay aracımız hazır hale gelecek. 2027 yılında milli hibrit rekor motoruna sahip uzay aracıyla Ay'a ulaşacağız. Tüm bunlar Türkiye'ye sınıf atlatıyor'' dedi.Bakan Kacır, bu gelişmelerin yeni bir uzay ekonomisi olduğunu vurgulayarak, bir ekosistem meselesi olduğunu kaydetti.
Bakan Kacır: 2027 yılında Ay'a ulaşacağız

00:20 30.08.2025
© AAMehmet Fatih Kacır
© AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde düzenlenen '27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği' açılışında Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki gelişmelerini anlattı. Kacır, Türkiye'nin 2026 sonunda Ay aracını hazır hale getireceğini ve 2027’de milli hibrit rekor motoruna sahip uzay aracıyla Ay’a ulaşılacağını açıkladı.
