https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/bakan-kacir-2027-yilinda-aya-ulasacagiz-1098931393.html

Bakan Kacır: 2027 yılında Ay'a ulaşacağız

Bakan Kacır: 2027 yılında Ay'a ulaşacağız

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde düzenlenen '27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği' açılışında Türkiye’nin uzay... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T00:20+0300

2025-08-30T00:20+0300

2025-08-30T00:20+0300

türki̇ye

ay

uzay

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

uzay aracı

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

uzay giysisi

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098931222_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3aaede5251e0aa2a2ed96e75a4f46a9b.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum’da düzenlenen 27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ilerlediğini belirten Bakan Kacır, ''2026 sonunda Ay aracımız hazır hale gelecek. 2027 yılında milli hibrit rekor motoruna sahip uzay aracıyla Ay'a ulaşacağız. Tüm bunlar Türkiye'ye sınıf atlatıyor'' dedi.Bakan Kacır, bu gelişmelerin yeni bir uzay ekonomisi olduğunu vurgulayarak, bir ekosistem meselesi olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-tersine-goc-hizlanacak-1096773653.html

türki̇ye

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ay, uzay, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), uzay aracı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), uzay giysisi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır