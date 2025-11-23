https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/avustralyada-cifte-doga-felaketi-fina-kasirgasi-bolgeyi-vurdu-1101217715.html

Avustralya'da çifte doğa felaketi: Fina Kasırgası bölgeyi vurdu

Avustralya'da çifte doğa felaketi: Fina Kasırgası bölgeyi vurdu

Avustralya'nın kuzeyini vuran Fina kasırgası, 19 bin hanenin elektriksiz kalmasına neden olurken, ülkenin güneyinde aniden bastıran şiddetli fırtına, Port... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya, aynı anda iki farklı bölgede etkili olan şiddetli hava olaylarıyla sarsıldı. Ülkenin kuzeyini hedef alan Fina kasırgası, kategori 3 şiddetine ulaşarak Darwin kentini 205 km/s'a varan rüzgarlarla vurdu. Meteoroloji Bürosu'nun açıklamalarına göre kasırga, enerji hatlarına, evlere ve yollara büyük hasar verdi. Kuzey Bölgesi Başbakanı Lia Finocchiaro, 140 bin nüfuslu Darwin'de yaklaşık 19 bin abonenin elektriksiz kaldığını bildirdi.1974 felaketinin anıları canlandıDarwin'de yaşayan birçok kişi için Fina, 1974'te Noel günü kentin çoğunu yıkan ve 66 kişinin ölümüne neden olan yıkıcı Tracy Kasırgası'nın anılarını geri getirdi. Yerel ABC kanalının aktardığına göre Fina, Tracy'den bu yana Darwin'i etkileyen en güçlü kasırga oldu.Yetkililer, batıya doğru ilerlemeye devam eden kasırganın haftadan itibaren zayıflamasının beklendiğini, ancak acil durum servislerinin koşulların hızla değişebileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.Güneyde ani fırtına: Port Pirie yıkıldıKuzey kasırgayla mücadele ederken, Güney Avustralya'daki Port Pirie kasabasını da cumartesi gecesi aniden ve şiddetli bir fırtına vurdu. Fırtına, dolu, şiddetli rüzgarlar ve yaygın elektrik kesintilerine sebep oldu.Eyalet Acil Durum Servisi (SES), 119 km/s'a varan rüzgar darbelerinin ağaçları devirdiğini ve çatıları parçaladığını, yarım gün içinde 170 yardım çağrısı aldıklarını bildirdi. SES Vekil Şef Memuru Kirsty Phelps, yaklaşık 350 çağrının ardından 165 gönüllünün görevlendirildiğini açıkladı.

