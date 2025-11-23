Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/arac-sahipleri-dikkat-akaryakit-fiyatlari-yeniden-degisiyor-1101220811.html
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 25 Kasım'dan itibaren motorine litre başına 2.44 TL indirim... 23.11.2025
türki̇ye
mazot
motorin
lpg
lpg tankeri
akaryakıt
akaryakıt istasyonu
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
akaryakıt indirimi
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre şekillenmeye devam ediyor.Petrol fiyatlarındaki son düşüşün ardından, motorine 25 Kasım’dan itibaren litre başına 2.44 TL indirim gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 21 Kasım’da motorin fiyatına 1.38 TL zam yapılmıştı.İstanbul’da akaryakıt fiyatları:Diğer illerde durum:
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mazot, motorin, lpg, lpg tankeri, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor

15:58 23.11.2025
© AABenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© AA
Abone ol
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 25 Kasım’dan itibaren motorine litre başına 2.44 TL indirim gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre şekillenmeye devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki son düşüşün ardından, motorine 25 Kasım’dan itibaren litre başına 2.44 TL indirim gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 21 Kasım’da motorin fiyatına 1.38 TL zam yapılmıştı.

İstanbul’da akaryakıt fiyatları:

Avrupa Yakası: Benzin 54.99 TL, Motorin 59.47 TL, LPG 27.71 TL
Anadolu Yakası: Benzin 54.81 TL, Motorin 59.32 TL, LPG 27.08 TL

Diğer illerde durum:

Ankara: Benzin 55.84 TL, Motorin 60.50 TL, LPG 27.60 TL
İzmir: Benzin 56.18 TL, Motorin 60.84 TL, LPG 27.53 TL
