Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 25 Kasım’dan itibaren motorine litre başına 2.44 TL indirim... 23.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-23T15:58+0300

2025-11-23T15:58+0300

2025-11-23T15:58+0300

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre şekillenmeye devam ediyor.Petrol fiyatlarındaki son düşüşün ardından, motorine 25 Kasım’dan itibaren litre başına 2.44 TL indirim gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 21 Kasım’da motorin fiyatına 1.38 TL zam yapılmıştı.İstanbul’da akaryakıt fiyatları:Diğer illerde durum:

2025

