Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 25 Kasım'dan itibaren motorine litre başına 2.44 TL indirim... 23.11.2025
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre şekillenmeye devam ediyor.Petrol fiyatlarındaki son düşüşün ardından, motorine 25 Kasım'dan itibaren litre başına 2.44 TL indirim gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 21 Kasım'da motorin fiyatına 1.38 TL zam yapılmıştı.İstanbul'da akaryakıt fiyatları:Diğer illerde durum:
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara göre şekillenmeye devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki son düşüşün ardından, motorine 25 Kasım’dan itibaren litre başına 2.44 TL indirim gelmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 21 Kasım’da motorin fiyatına 1.38 TL zam yapılmıştı.
İstanbul’da akaryakıt fiyatları:
Avrupa Yakası: Benzin 54.99 TL, Motorin 59.47 TL, LPG 27.71 TL
Anadolu Yakası: Benzin 54.81 TL, Motorin 59.32 TL, LPG 27.08 TL
Ankara: Benzin 55.84 TL, Motorin 60.50 TL, LPG 27.60 TL
İzmir: Benzin 56.18 TL, Motorin 60.84 TL, LPG 27.53 TL