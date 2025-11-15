https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/benzine-gece-yarisi-zam-akaryakitta-fiyat-degisti-1101025285.html
Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden artırdı. Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 26... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T11:54+0300
2025-11-15T11:54+0300
2025-11-15T11:54+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg
Uluslararası piyasada Brent petrol, yüzde 2,19 yükselişle varil başına 64,39 dolara çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, benzin fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zamlandı.İllere göre güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul – Avrupa YakasıAnkaraİzmirMotorinde değişiklik yokBenzindeki artışın aksine motorin fiyatı sabit kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bocek-ailesini-ne-oldurdu-on-otopsi-raporu-cikti-1101023422.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83771fd9412c3552182590ad38d7541b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden artırdı. Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zamlandı ve yeni fiyatlar tabelalara yansıdı. Motorinde ise değişiklik olmadı.
Uluslararası piyasada Brent petrol, yüzde 2,19 yükselişle varil başına 64,39 dolara çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, benzin fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zamlandı.
İllere göre güncel akaryakıt fiyatları
Benzindeki artışın aksine motorin fiyatı sabit kaldı.