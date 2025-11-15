Uluslararası piyasada Brent petrol, yüzde 2,19 yükselişle varil başına 64,39 dolara çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, benzin fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zamlandı.İllere göre güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul – Avrupa YakasıAnkaraİzmirMotorinde değişiklik yokBenzindeki artışın aksine motorin fiyatı sabit kaldı.

Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti

