Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/benzine-gece-yarisi-zam-akaryakitta-fiyat-degisti-1101025285.html
Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti
Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden artırdı. Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 26... 15.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-15T11:54+0300
2025-11-15T11:54+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg
Uluslararası piyasada Brent petrol, yüzde 2,19 yükselişle varil başına 64,39 dolara çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, benzin fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zamlandı.İllere göre güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul – Avrupa YakasıAnkaraİzmirMotorinde değişiklik yokBenzindeki artışın aksine motorin fiyatı sabit kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/bocek-ailesini-ne-oldurdu-on-otopsi-raporu-cikti-1101023422.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83771fd9412c3552182590ad38d7541b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı

Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti

11:54 15.11.2025
© AA / İsmail AslandağBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını yeniden artırdı. Benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zamlandı ve yeni fiyatlar tabelalara yansıdı. Motorinde ise değişiklik olmadı.
Uluslararası piyasada Brent petrol, yüzde 2,19 yükselişle varil başına 64,39 dolara çıktı. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, benzin fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Benzinin litresi gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zamlandı.

İllere göre güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul – Avrupa Yakası

Benzin: 57,73 TL
Motorin: 57,49 TL
LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 55,76 TL
Motorin: 58,65 TL
LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 59,09 TL
Motorin: 58,99 TL
LPG: 27,53 TL

Motorinde değişiklik yok

Benzindeki artışın aksine motorin fiyatı sabit kaldı.
Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle vefat eden 2 çocuğun annesi de hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
TÜRKİYE
Böcek ailesini ne öldürdü? Ön otopsi raporu çıktı
10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала