Fahiş aidata yeni düzenleme TBMM'de: Aidatlara enflasyonun üzerinde artış yapılamayacak, pakette neler var?

"Fahiş aidat kısmında vatandaşımızdan gerçekten büyük bir serzeniş var. Onu dikkate alacak düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Site yönetimleri kontrol altına alınacak. Hepsi sınıflandırılacak. Herkes yönetim şirketindeyim ve bu hizmeti veriyorum diyemeyecek. Tamamı Bakanlığımız denetimine girecek. Vatandaşımızdan gelen bir talep varsa biz, gidip site yönetiminin denetimi gerçekleştireceğiz. Her yıl site yönetim firmaları denetlenecek. Denetimlerde olağanüstü durum varsa gerekli cezai ve hukuki süreci yürüteceğiz. Aidatlara site yönetim şirketi enflasyonun üzerinde artış yapamayacak. TEFE, TÜFE üzerinde artış yapamayacak ve bunu da 3 ay içerisinde genel kurula götürmek zorunda."