Fahiş aidata yeni düzenleme TBMM'de: Aidatlara enflasyonun üzerinde artış yapılamayacak, pakette neler var?
Site yönetimlerinde 'fahiş aidatlar' gündem olmaya devam ederken aidatlara ilişkin yeni yasal düzenleme TBMM'ye sunuldu. Bakan Murat Kurum, düzenlemenin detaylarını açıkladı.
Fahiş site aidatları gündem olmaya devam ederken yeni yasal düzenleme TBMM gündemine girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim'de fahiş site aidatlarına karşı yasal düzenleme detaylarını paylaştı.
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Fahiş aidat kısmında vatandaşımızdan gerçekten büyük bir serzeniş var. Onu dikkate alacak düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Site yönetimleri kontrol altına alınacak. Hepsi sınıflandırılacak. Herkes yönetim şirketindeyim ve bu hizmeti veriyorum diyemeyecek. Tamamı Bakanlığımız denetimine girecek. Vatandaşımızdan gelen bir talep varsa biz, gidip site yönetiminin denetimi gerçekleştireceğiz. Her yıl site yönetim firmaları denetlenecek. Denetimlerde olağanüstü durum varsa gerekli cezai ve hukuki süreci yürüteceğiz. Aidatlara site yönetim şirketi enflasyonun üzerinde artış yapamayacak. TEFE, TÜFE üzerinde artış yapamayacak ve bunu da 3 ay içerisinde genel kurula götürmek zorunda."
Yasal düzenleme ile ilgili çalışmalara katılan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Genel Başkanı Suat Sandalcı:
"Bakanlığımız sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin tavsiyelerini de aldı. Yerli ve milli yapay zeka yazılımı ile uzaktan site bütçelerini, karar defterlerini, gelir giderleri, faturaları, işletme projeleri aidat avans tutarları gibi tüm veriler denetlenecek. Bu veriler sisteme yöneticiler tarafından anlık yüklenecek. Maliklerden fahiş aidat talep edenler tespit edilecek. Toplanan aidatlarla ilgili hesap verilebilir şeffaf bir ortam oluşacak."
"Tesis Yöneticiliği Lisansı alacak şirket ve kişiler sınava tabi tutulacak. A tipi belgeden E tipi belgeye kadar sınıflandırma getirebilecek."