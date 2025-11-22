Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/trump-mamdani-ile-gorusmesi-ayni-fikirde-oldugumuz-konular-ayni-fikirde-olmadigimiz-konulardan-daha-1101198511.html
Trump-Mamdani görüşmesi: 'Aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla'
Trump-Mamdani görüşmesi: 'Aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da bir araya gelerek Mamdani’yi zaferinden dolayı tebrik etti, iş birliği ve... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T00:15+0300
2025-11-22T00:16+0300
dünya
donald trump
new york
mamdani
zohran mamdani
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101198082_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_21154518cfe2102b928037df03e5230b.jpg
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile görüştü.Görüşmede Trump, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trump-new-york-belediye-baskani-mamdani-ile-yarin-gorusecek-1101144633.html
new york
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101198082_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_5d4fc67d0ade6350aa09b7484f658587.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, new york, mamdani, zohran mamdani, abd
donald trump, new york, mamdani, zohran mamdani, abd

Trump-Mamdani görüşmesi: 'Aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla'

00:15 22.11.2025 (güncellendi: 00:16 22.11.2025)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da bir araya gelerek Mamdani’yi zaferinden dolayı tebrik etti, iş birliği ve fikir ayrılıkları konularında açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile görüştü.
Görüşmede Trump, şöyle konuştu:
Mamdani'yi New York belediye başkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı kutluyorum. Mamdani ile görüşme harikaydı ve New York'un gelişmesini istiyoruz. New York'un harika bir belediye başkanı olacağını düşünüyorum. Mamdani'nin New York'u ziyaret etmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklamayacağını tartışmadık. Zahran Mamdani'ye yardım sağlayacağım. Zahran Mamdani'nin bazı muhafazakarları şaşırtacağını düşünüyorum. Mamdani ile birçok konuda hemfikir olabiliriz, ancak amaçlarda değil, araçlarda anlaşamayabiliriz. Mamdani ile aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla.
New York'un ilk Müslüman belediye başkanı: Zohran Mamdani - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
DÜNYA
Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile yarın görüşecek
20 Kasım, 09:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала