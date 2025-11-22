https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/trump-mamdani-ile-gorusmesi-ayni-fikirde-oldugumuz-konular-ayni-fikirde-olmadigimiz-konulardan-daha-1101198511.html
Trump-Mamdani görüşmesi: 'Aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla'
Trump-Mamdani görüşmesi: 'Aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla'
22.11.2025
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile görüştü.Görüşmede Trump, şöyle konuştu:
Trump-Mamdani görüşmesi: 'Aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla'
00:15 22.11.2025 (güncellendi: 00:16 22.11.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da bir araya gelerek Mamdani’yi zaferinden dolayı tebrik etti, iş birliği ve fikir ayrılıkları konularında açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile görüştü.
Görüşmede Trump, şöyle konuştu:
Mamdani'yi New York belediye başkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı kutluyorum. Mamdani ile görüşme harikaydı ve New York'un gelişmesini istiyoruz. New York'un harika bir belediye başkanı olacağını düşünüyorum. Mamdani'nin New York'u ziyaret etmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklamayacağını tartışmadık. Zahran Mamdani'ye yardım sağlayacağım. Zahran Mamdani'nin bazı muhafazakarları şaşırtacağını düşünüyorum. Mamdani ile birçok konuda hemfikir olabiliriz, ancak amaçlarda değil, araçlarda anlaşamayabiliriz. Mamdani ile aynı fikirde olduğumuz konular, aynı fikirde olmadığımız konulardan daha fazla.