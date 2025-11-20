Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile yarın görüşecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/trump-new-york-belediye-baskani-mamdani-ile-yarin-gorusecek-1101144633.html
ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani ile yarın görüşeceğini açıkladı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T09:02+0300
2025-11-20T09:02+0300
2025-11-20T09:02+0300
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "New York Belediye Başkanı Komünist Zohran 'Kwame' Mamdani bir toplantı talep etti. Bu toplantının 21 Kasım Cuma günü Oval Ofis'te yapılması konusunda anlaştık. Detaylar yakında" ifadesini kullandı.Daha önce Trump, Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim" ifadesini kullanarak, Mamdani'den "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.Belediye seçimin tahmini sonuçlarının duyurulması sonrası Trump, seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunarak, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz" demişti. Trump, Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiklerini de savunmuştu.Son seçimlerUganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.Seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu. Seçimde, Mamdani 1 milyon 39 bin oy elde etti.Mamdani, 1 Ocak 2022'de görevi üstlenen Eric Adams'ın hizmet süresinin 1 Ocak 2026'da sona ermesiyle, New York Belediye Başkanlığını devralacak. Kent, 9 milyona yakın nüfusa sahip.
