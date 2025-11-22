https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/trump-ile-gerilim-yasamisti-cumhuriyetci-kongre-uyesi-greene-istifa-edecegini-acikladi-1101203644.html

Trump ile 'gerilim' yaşamıştı: Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene istifa edeceğini açıkladı

Trump ile 'gerilim' yaşamıştı: Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene istifa edeceğini açıkladı

ABD’nin Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Kongre’deki görevinden ayrılacağını açıkladı. Greene, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 Ocak 2026 itibarıyla üçüncü dönemini tamamlamadan Temsilciler Meclisi'nden istifa edeceğini bildirdi.Greene, paylaşımında Trump ile yaşanan gerilim nedeniyle yeniden aday olup yoğun ve sert bir ön seçim kampanyasına maruz kalmak istemediğini söyledi. “Kendime ve aileme saygım var. Bölgemin, Trump’ın bana karşı yürüteceği incitici ve nefret dolu bir ön seçime şahit olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.Kongre’de görev yaptığı yıllar boyunca “kişisel saldırılar, ölüm tehditleri ve hukuki baskılarla” karşı karşıya kaldığını belirten Greene, Washington’daki değişimin “seçilmiş yetkililerden değil, halktan geleceğini” savundu. Greene, yaşanan sürecin “anlamsız ve ciddiyetten uzak” olduğunu ifade ederek, sürekli hedef gösterilen bir pozisyonda kalmayı istemediğini söyledi.Öte yandan, ABC News’e konuşan ABD Başkanı Trump, Greene’in istifa kararını “ülke için iyi bir haber” olarak değerlendirdi.Trump–Greene anlaşmazlığının arka planıGreene, son aylarda Trump’ın dış politikaya ağırlık vermesini eleştirerek, ülke içindeki ekonomik sıkıntılar ve yüksek yaşam maliyetine odaklanılması gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, Trump’ın Beyaz Saray’da farklı ülkelerden liderleri sık sık ağırlamasının “Amerikalılara doğrudan fayda sağlamadığını” söylemişti.Trump ise bu eleştirilerin ardından Greene’in “karşı tarafa hizmet ettiğini” öne sürmüş, daha önce desteklediği Greene’in “yolunu kaybettiğini” ifade etmişti. Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda da Greene’in “başarılarına rağmen sürekli şikayet ettiğini” belirterek kendisine verdiği siyasi desteği geri çektiğini duyurmuştu.

