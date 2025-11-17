https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trumpla-gerilimin-ardindan-cumhuriyetci-kongre-uyesi-greene-ozur-diledi-1101056122.html
Trump’la gerilimin ardından Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene özür diledi
Trump’la gerilimin ardından Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene özür diledi
Sputnik Türkiye
Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimi değerlendiren Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, 'toksik siyasetin bir parçası olduğu... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T11:48+0300
2025-11-17T11:48+0300
2025-11-17T11:48+0300
dünya
haberler
abd
donald trump
marjorie taylor greene
jeffrey epstein
georgia
abd
temsilciler meclisi
cnn
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074567478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb18737a941ccc2fd972e6bfa1723815.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Taylor Greene'e desteğini sonlandırmasının ardından konuşan Greene, Trump ile yaşadığı gerginliği "toksik siyaset" şeklinde niteleyerek, bunun bir parçası olduğu için özür diledi. Georgia eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, CNN ile yaptığı röportajda, Trump’la gerginliğinin temel nedeninin “özellikle dış politika tercihleri” ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, hapishanede ölümüyle sonuçlanan Jeffrey Epstein dosyasının kamuoyuna açıklanması konusunda Beyaz Saray’a yönelttiği eleştiriler olduğunu söyledi. “Epstein dosyalarının yayınlanması için çalışmaya devam edeceğim, bunda geri adım yok” diyen Greene, bu nedenle hedef alındığını savundu.Trump’ın kendisini 'hain' olarak tanımlamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Kongre üyesi, bu söylemin bazı kişileri radikalleştirerek kendi güvenliğini riske atabileceğini ifade etti. Greene, “Naçizane söylemek istiyorum, toksik siyasetin parçası olduğum için üzgünüm. Bu ülkemiz için kötü. Özellikle Charlie Kirk’ün suikasta uğramasından beri bu konuda daha çok düşünüyorum” dedi.Trump, Greene'e desteğini geri çektiğini duyurmuştuTrump ise sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Greene’i hedef almış, Greene’in kendini mağdur gibi gösterdiğini savunan Trump, “Sorunlarının kaynağı kendisi. Kimse ülkemizin bu hainini umursamıyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta da Trump, Epstein dosyaları konusunda kendisini eleştiren Greene’in “karşı tarafa hizmet ettiğini” öne sürmüş ve desteğini geri çektiğini duyurmuştu.Gerilim nasıl başlamıştı?Greene, Trump’ın dış politikada “yabancı liderlerle kurduğu yakın temasları” gereksiz bularak, ABD halkının yaşadığı ekonomik zorluklara odaklanması gerektiğini söylemişti. Ayrıca fiyat artışlarının hala yüksek olduğunu, dış temaslara ağırlık vermenin “yaşam maliyetini düşürmediğini” ifade etmişti.Trump ise bu eleştirilerin ardından “Marjorie’nin yolunu kaybettiğini” savunmuş, eski müttefikine yönelik sert söylemini giderek artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trump-venezuella-lideri-maduro-ile-gorusmeler-baslayabilir-1101050977.html
georgia
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074567478_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_35ddb2eba0cb1a1dc3638591b1a6d4e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, abd, donald trump, marjorie taylor greene, jeffrey epstein, georgia, abd, temsilciler meclisi, cnn
haberler, abd, donald trump, marjorie taylor greene, jeffrey epstein, georgia, abd, temsilciler meclisi, cnn
Trump’la gerilimin ardından Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene özür diledi
Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimi değerlendiren Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, 'toksik siyasetin bir parçası olduğu için' özür diledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Taylor Greene'e desteğini sonlandırmasının ardından konuşan Greene, Trump ile yaşadığı gerginliği "toksik siyaset" şeklinde niteleyerek, bunun bir parçası olduğu için özür diledi.
Georgia eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, CNN ile yaptığı röportajda, Trump’la gerginliğinin temel nedeninin “özellikle dış politika tercihleri” ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, hapishanede ölümüyle sonuçlanan Jeffrey Epstein dosyasının kamuoyuna açıklanması konusunda Beyaz Saray’a yönelttiği eleştiriler olduğunu söyledi. “Epstein dosyalarının yayınlanması için çalışmaya devam edeceğim, bunda geri adım yok” diyen Greene, bu nedenle hedef alındığını savundu.
Trump’ın kendisini 'hain' olarak tanımlamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Kongre üyesi, bu söylemin bazı kişileri radikalleştirerek kendi güvenliğini riske atabileceğini ifade etti. Greene, “Naçizane söylemek istiyorum, toksik siyasetin parçası olduğum için üzgünüm. Bu ülkemiz için kötü. Özellikle Charlie Kirk’ün suikasta uğramasından beri bu konuda daha çok düşünüyorum” dedi.
Trump, Greene'e desteğini geri çektiğini duyurmuştu
Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Greene’i hedef almış, Greene’in kendini mağdur gibi gösterdiğini savunan Trump, “Sorunlarının kaynağı kendisi. Kimse ülkemizin bu hainini umursamıyor” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta da Trump, Epstein dosyaları konusunda kendisini eleştiren Greene’in “karşı tarafa hizmet ettiğini” öne sürmüş ve desteğini geri çektiğini duyurmuştu.
Gerilim nasıl başlamıştı?
Greene, Trump’ın dış politikada “yabancı liderlerle kurduğu yakın temasları” gereksiz bularak, ABD halkının yaşadığı ekonomik zorluklara odaklanması gerektiğini söylemişti. Ayrıca fiyat artışlarının hala yüksek olduğunu, dış temaslara ağırlık vermenin “yaşam maliyetini düşürmediğini” ifade etmişti.
Trump ise bu eleştirilerin ardından “Marjorie’nin yolunu kaybettiğini” savunmuş, eski müttefikine yönelik sert söylemini giderek artırmıştı.