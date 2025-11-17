https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trumpla-gerilimin-ardindan-cumhuriyetci-kongre-uyesi-greene-ozur-diledi-1101056122.html

Trump’la gerilimin ardından Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene özür diledi

Trump’la gerilimin ardından Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene özür diledi

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerilimi değerlendiren Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, 'toksik siyasetin bir parçası olduğu... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Taylor Greene'e desteğini sonlandırmasının ardından konuşan Greene, Trump ile yaşadığı gerginliği "toksik siyaset" şeklinde niteleyerek, bunun bir parçası olduğu için özür diledi. Georgia eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, CNN ile yaptığı röportajda, Trump’la gerginliğinin temel nedeninin “özellikle dış politika tercihleri” ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan, hapishanede ölümüyle sonuçlanan Jeffrey Epstein dosyasının kamuoyuna açıklanması konusunda Beyaz Saray’a yönelttiği eleştiriler olduğunu söyledi. “Epstein dosyalarının yayınlanması için çalışmaya devam edeceğim, bunda geri adım yok” diyen Greene, bu nedenle hedef alındığını savundu.Trump’ın kendisini 'hain' olarak tanımlamasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Kongre üyesi, bu söylemin bazı kişileri radikalleştirerek kendi güvenliğini riske atabileceğini ifade etti. Greene, “Naçizane söylemek istiyorum, toksik siyasetin parçası olduğum için üzgünüm. Bu ülkemiz için kötü. Özellikle Charlie Kirk’ün suikasta uğramasından beri bu konuda daha çok düşünüyorum” dedi.Trump, Greene'e desteğini geri çektiğini duyurmuştuTrump ise sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla Greene’i hedef almış, Greene’in kendini mağdur gibi gösterdiğini savunan Trump, “Sorunlarının kaynağı kendisi. Kimse ülkemizin bu hainini umursamıyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta da Trump, Epstein dosyaları konusunda kendisini eleştiren Greene’in “karşı tarafa hizmet ettiğini” öne sürmüş ve desteğini geri çektiğini duyurmuştu.Gerilim nasıl başlamıştı?Greene, Trump’ın dış politikada “yabancı liderlerle kurduğu yakın temasları” gereksiz bularak, ABD halkının yaşadığı ekonomik zorluklara odaklanması gerektiğini söylemişti. Ayrıca fiyat artışlarının hala yüksek olduğunu, dış temaslara ağırlık vermenin “yaşam maliyetini düşürmediğini” ifade etmişti.Trump ise bu eleştirilerin ardından “Marjorie’nin yolunu kaybettiğini” savunmuş, eski müttefikine yönelik sert söylemini giderek artırmıştı.

