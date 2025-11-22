https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/tff-tahkim-kurulu-67-hakemin-itirazini-reddetti-14-hakemin-kariyeri-sona-erdi-1101200001.html
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan 67 hakemin itirazını reddetti. 22.11.2025
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.Ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi.Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul tarafından devam ediliyor.
TFF Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti: 149 hakemin kariyeri sona erdi
09:50 22.11.2025 (güncellendi: 09:56 22.11.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan 67 hakemin itirazını reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.
Tahkim Kurulu
, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.
Ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi.
Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakemler Zorbay Küçük
, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul tarafından devam ediliyor.