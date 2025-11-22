https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/tff-tahkim-kurulu-67-hakemin-itirazini-reddetti-14-hakemin-kariyeri-sona-erdi-1101200001.html

TFF Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti: 149 hakemin kariyeri sona erdi

TFF Tahkim Kurulu 67 hakemin itirazını reddetti: 149 hakemin kariyeri sona erdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alan 67 hakemin itirazını reddetti. 22.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-22T09:50+0300

2025-11-22T09:50+0300

2025-11-22T09:56+0300

spor

zorbay küçük

türkiye futbol federasyonu (tff)

tahkim kurulu

türkiye

hakem

tff merkez hakem kurulu

hakem hataları

video yardımcı hakem (var)

bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e2386f2b16971a78710e3adc439aca2.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.Ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi.Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul tarafından devam ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/rafa-silva-gundem-olmaya-devam-ediyor-besiktastan-yeni-karar-1101170837.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zorbay küçük, türkiye futbol federasyonu (tff), tahkim kurulu, türkiye, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis