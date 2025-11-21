https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/fico-abd-plani-imzalanirsa-rusya-ihtilaftan-tam-bir-zaferle-cikmis-olacak-1101196859.html

Fico: ABD planı imzalanırsa Rusya ihtilaftan tam bir zaferle çıkmış olacak

Fico: ABD planı imzalanırsa Rusya ihtilaftan tam bir zaferle çıkmış olacak

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD’nin Ukrayna krizine ilişkin barış planının kabul edilmesi halinde, Rusya’nın savaşın hem askeri hem de moral ve ekonomik... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-21T22:40+0300

2025-11-21T22:40+0300

2025-11-21T22:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

robert fico

slovakya

abd

barış planı

rusya

ukrayna

nato

beyaz saray

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_c41674029bdb2b5d03a775017d890659.png

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD’nin Ukrayna’da çatışmayı sona erdirmeye yönelik önerdiği barış planına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu planın imzalanması durumunda Rusya’nın bu ihtilaftan “tam bir zaferle" çıkacağını söyledi.Fico, “Eğer bu plan imzalanırsa, Rusya bu savaştan yalnızca askeri anlamda değil, aynı zamanda büyük bir moral ve ekonomik güç kazanarak da galip çıkacak” ifadelerini kullandı.Fico ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliğine her zaman karşı çıktığını anımsatarak, bu nedenle defalarca eleştirildiğini, ancak bugün, ABD tarafından önerilen barış planı çerçevesinde Kiev’in NATO üyeliğinden resmen vazgeçmesinin plan metnine dahil edildiğini vurguladı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Muhtemel plana göre Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgeleri ‘de facto’ olarak Rusya'ya ait kabul edilecek. Buna ABD de dahil olacak şekilde uluslararası tanıma söz konusu olacak. Ukrayna hükümeti, halihazırda kontrol altında tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) bölgelerinden ordusunu çekecek. Herson ve Zaporojye bölgelerinde cephe hattı boyunca çatışmalar dondurulacak. Ukrayna, NATO üyeliğinden resmen vazgeçecek ve tarafsız, nükleersiz bir devlet olarak anayasasında bu durumu güvence altına alacak. NATO da Ukrayna’yı üyeliğe kabul etmeyeceğini ve bu ülkeye askeri birlik konuşlandırmayacağını taahhüt edecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel mevcudu 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/putin-ukraynaya-yonelik-abd-plani-detayli-sekilde-ele-alinmadi-1101195762.html

slovakya

rusya

ukrayna

alaska

kırım

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robert fico, slovakya, abd, barış planı, rusya, ukrayna, nato, beyaz saray, dmitriy peskov, alaska, donald trump, vladimir putin, kırım, donetsk halk cumhuriyeti (dhc)