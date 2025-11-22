https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/rusya-savunma-bakanligi-novoye-zaporojyede-kontrol-genisletildi-donbassta-zvanovka-yerlesimi-ele-1101202871.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Novoye Zaporojye’de kontrol genişletildi, Donbass’ta Zvanovka yerleşimi ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Vostok (Doğu) Askeri Grubunun Zaporojye bölgesindeki Novoye Zaporojye yerleşimini kontrol altına aldığını ve Gayçur Nehri boyunca yaklaşık 9 kilometrelik bir alanda daha kontrolü sağladığı belirtildi.Bakanlık, çatışmalar sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 14 kilometrekareden büyük bir savunma noktasının da ele geçirildiğini ve Ukrayna'nın en az 15 askeri aracını kaybettiğini açıkladı.Açıklamaya göre, Dinyeper Askeri Grubu, son 24 saatte Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna birliklerine ağır kayıplar verdirdi. Açıklamaya göre 40'a yakın Ukrayna askeri, 2 tank, 17 araç ve çeşitli askeri mühimmat imha edildi. Ayrıca 1 topçu sistemi, 3 elektronik harp istasyonu, 5 lojistik depo ve 1 mühimmat deposu yok edildi.Son 24 saat içinde özel askeri operasyon bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi 155 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Bunun yanı sıra Rus hava ve topçu birlikleri, Ukrayna’da İHA montaj ve fırlatma merkezleri, enerji ve ulaşım altyapısı ile çok sayıda geçici askeri konuşlanma noktasını hedef aldı. Saldırılarda Ukraynalı askerler ve yabancı paralı unsurlar da hedef alındı.Ayrıca 3 Ukrayna askerinin gönüllü olarak silah bırakarak Rus birliklerine teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.
