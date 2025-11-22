https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/rdif-baskani-dmitriyev-starmer-ve-ab-liderleri-savasin-kiskirticisi-kaosun-temsilcisi-1101207285.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Starmer ve AB liderleri savaşın kışkırtıcısı, kaosun temsilcisi

RDIF Başkanı Dmitriyev: Starmer ve AB liderleri savaşın kışkırtıcısı, kaosun temsilcisi

Sputnik Türkiye

22.11.2025

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Birliği (AB) liderlerini sert sözlerle hedef aldı.Dmitriyev, Starmer’in İngiliz gazeteci Beth Rigby’e verdiği röportajı yorumladığı paylaşımında, “Beth Rigby, mırıldanan Starmer’a şöyle diyor: 'Siz kaosu sona erdirmediniz, bizzat kaosun kendisisiniz.’ Tıpkı tökezleyen bir savaş kışkırtıcısı gibi, Starmer yeniden tökezliyor. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki savaş kışkırtıcıları, ülkeleri tarihindeki en düşük desteğe sahip liderler. Onlar kaosun liderleri” ifadelerini kullandı.Dmitriyev ayrıca, kaosun dünya barışının önünde engel olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

