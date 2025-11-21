https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/alman-basini-merz-trump-ile-ukraynaya-iliskin-baris-planini-gorustu-1101197573.html

Alman Basını: Merz, Trump ile Ukrayna’ya ilişkin barış planını görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizine ilişkin 28 maddelik barış planını ele aldığı... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Bild gazetesi, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Kornelius’a dayandırdığı haberine göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ABD Başkanı Donald Trump arasında cuma günü yapılan ve yaklaşık 15 dakika süren telefon görüşmesinde, ABD’nin önerdiği 28 maddelik planın ana hatları ele alındı. Kornelius, görüşmeyi “güven verici ve yapıcı” olarak nitelendirdi.Görüşmede, danışman düzeyinde atılacak sonraki adımların da netleştirildiğini belirten Kornelius, Merz’in önümüzdeki süreçte söz konusu planla ilgili Avrupa’daki diğer mevkidaşlarını bilgilendireceğini ifade etti.Kornelius, ABD planı ve Merz-Trump görüşmesinin, yakın zamanda Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nin önemli başlıklarından biri olmasının beklendiğini söyledi.Kornelius ayrıca, Merz’in Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna krizine yönelik önerilen yeni barış planını ilk görüşen isim olduğunu vurguladı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Batı basını ABD'nin önerdiği planın bazı önemli başlıklarını paylaşmıştı. Muhtemel plana göre Kırım, Lugansk ve Donetsk bölgeleri ‘de facto’ olarak Rusya'ya ait kabul edilecek. Buna ABD de dahil olacak şekilde uluslararası tanıma söz konusu olacak. Ukrayna hükümeti, halihazırda kontrol altında tuttuğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) bölgelerinden ordusunu çekecek. Herson ve Zaporojye bölgelerinde cephe hattı boyunca çatışmalar dondurulacak. Ukrayna, NATO üyeliğinden resmen vazgeçecek ve tarafsız, nükleersiz bir devlet olarak anayasasında bu durumu güvence altına alacak. NATO da Ukrayna’yı üyeliğe kabul etmeyeceğini ve bu ülkeye askeri birlik konuşlandırmayacağını taahhüt edecek. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel mevcudu 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.

