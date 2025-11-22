https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/puskov-vancein-aciklamalari-abdnin-ukrayna-politikasinin-basarisizligini-kabul-anlamina-geliyor-1101201238.html
Puşkov: Vance’in açıklamaları, ABD’nin Ukrayna politikasının başarısızlığını kabul anlamına geliyor
Puşkov: Vance’in açıklamaları, ABD’nin Ukrayna politikasının başarısızlığını kabul anlamına geliyor
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in, ‘ABD'nin yaptırımları, mali desteği ve silah yardımının Ukrayna'daki çatışmayı çözemeyeceği’... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T11:08+0300
2025-11-22T11:08+0300
2025-11-22T11:08+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
j.d. vance
abd
rusya
ukrayna
keith kellogg
beyaz saray
dmitriy peskov
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095701202_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_d8131e98eb49e94dce3829914bcdf12b.png
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in Ukrayna krizine yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Puşkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD yaptırımlarının, parasının ve silahlarının Ukrayna'daki çatışmayı çözebileceği fikrini fantazi olarak nitelendirdi. Bu açıklama, ABD'nin Ukrayna krizindeki önceki politikalarının tümünün başarısızlığının bugüne kadarki en kapsamlı itirafı niteliğinde” ifadelerine yer verdi.Puşkov, Vance’in bu yaklaşımının, Trump yönetiminde etkili olduğunu belirterek, bu nedenle Başkan’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un görevden ayrılacağını belirtti. Puşkov’a göre Kellogg'un AB liderlerine benzer yaklaşımı, Trump'ın izlediği yol ve barış planıyla örtüşmüyor.Senatör ayrıca, ABD’nin yaptırım tehdidini hala Rusya’ya baskı aracı olarak elinde tuttuğunu, ancak Washington’un artık Kiev’i “barışa zorlamak” için daha katı bir tutum benimsediğini belirterek, bu doğrultuda ABD'nin, Ukrayna yönetiminin Trump planını kabul etmemesi durumunda, Kiev’e silah ve istihbarat desteğini keseceği tehdidinde bulunduğunu anımsattı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/alman-basini-merz-trump-ile-ukraynaya-iliskin-baris-planini-gorustu-1101197573.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095701202_47:0:678:473_1920x0_80_0_0_52eb60592c37b1b7746c0da710118f69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rus senatör aleksey puşkov, j.d. vance, abd, rusya, ukrayna, keith kellogg, beyaz saray, dmitriy peskov, kiev, vladimir putin, donald trump
rus senatör aleksey puşkov, j.d. vance, abd, rusya, ukrayna, keith kellogg, beyaz saray, dmitriy peskov, kiev, vladimir putin, donald trump
Puşkov: Vance’in açıklamaları, ABD’nin Ukrayna politikasının başarısızlığını kabul anlamına geliyor
Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in, ‘ABD'nin yaptırımları, mali desteği ve silah yardımının Ukrayna'daki çatışmayı çözemeyeceği’ yönündeki ifadesini, Washington'un bugüne kadar izlediği politikanın başarısızlığının en kapsamlı itirafı olarak nitelendirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in Ukrayna krizine yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Puşkov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD yaptırımlarının, parasının ve silahlarının Ukrayna'daki çatışmayı çözebileceği fikrini fantazi olarak nitelendirdi. Bu açıklama, ABD'nin Ukrayna krizindeki önceki politikalarının tümünün başarısızlığının bugüne kadarki en kapsamlı itirafı niteliğinde” ifadelerine yer verdi.
Puşkov, Vance’in bu yaklaşımının, Trump yönetiminde etkili olduğunu belirterek, bu nedenle Başkan’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un görevden ayrılacağını belirtti. Puşkov’a göre Kellogg'un AB liderlerine benzer yaklaşımı, Trump'ın izlediği yol ve barış planıyla örtüşmüyor.
Senatör ayrıca, ABD’nin yaptırım tehdidini hala Rusya’ya baskı aracı olarak elinde tuttuğunu, ancak Washington’un artık Kiev’i “barışa zorlamak” için daha katı bir tutum benimsediğini belirterek, bu doğrultuda ABD'nin, Ukrayna yönetiminin Trump planını kabul etmemesi durumunda, Kiev’e silah ve istihbarat desteğini keseceği tehdidinde bulunduğunu anımsattı.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle görüşmeleri sürdürdüğü, Başkan Donald Trump’ın da desteklediği bir plan üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Moskova’nın söz konusu ABD planına dair resmi bir bilgilendirme almadığını belirtmişti. Peskov, Amerikan tarafının barış planıyla ilgili belirli fikirleri olduğunu, ancak Rusya ve ABD’nin somut olarak bu konuyu istişare etmediğini dile getirmişti.
Peskov ayrıca, Rusya’nın barış görüşmelerine tamamen açık olduğunu ve taraflar arasında daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde Putin ile Trump arasında gerçekleşen temaslar zemininde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.
Peskov, Ukrayna yönetiminin artık sorumlu bir karar vermesi gerektiğini, Kiev’in manevra alanının sahadaki toprak kayıpları nedeniyle giderek daraldığını, Rus ordusunun eylemlerinin de Kiev’i barışa zorlamayı amaçladığını ve çatışmanın Ukrayna açısından daha fazla sürdürülmesinin “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu ifade etmişti.