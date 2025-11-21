Türkiye
Pezeşkiyan: Başkenti Tahran'dan başka bir yere taşımak zorundayız
Pezeşkiyan: Başkenti Tahran'dan başka bir yere taşımak zorundayız
21.11.2025
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin başkentini Tahran'dan başka bir yere taşımaları gerektiğini belirtti.Yoğun nüfus ve derinleşen su krizi nedeniyle başkenti Tahran'dan taşımak zorunda olduklarını söyleyen Pezeşkiyan, 2025 yılında başkentin aldığı yağışın son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti.Ciddi ekolojik baskıların Tahran'ın başkent olarak sürdürülebilirliğini zedelediğini kaydeden Pezeşkiyan, "Bugünün gerçeği, artık başka seçeneğimizin olmadığı, başkenti taşımanın bir zorunluluk olduğudur" dedi.Pezeşkiyan, bu adımın atılmaması halinde, artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte Tahran'da insani bir felakete yol açılabileceği uyarısında bulundu.Mart ayında İran yönetimi, Razavi Horasan, Yezd, İsfahan ve Tahran olmak üzere dört eyalette aynı anda ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni, yıllardır süren kuraklıktı.İran hükümetinin bu bölgelerde karşılaştığı temel sorun, nehirlerin, bataklıkların ve rezervuarların kuruması ve barajların verimliliğinin azalmasıdır.
Pezeşkiyan: Başkenti Tahran'dan başka bir yere taşımak zorundayız

10:43 21.11.2025
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
Tahran'ın kuraklık, yoğun nüfus, yapılaşma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Pezeşkiyan, başkenti taşımaktan başka seçenekleri kalmadığının altını çizdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin başkentini Tahran'dan başka bir yere taşımaları gerektiğini belirtti.

Yoğun nüfus ve derinleşen su krizi nedeniyle başkenti Tahran'dan taşımak zorunda olduklarını söyleyen Pezeşkiyan, 2025 yılında başkentin aldığı yağışın son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Ciddi ekolojik baskıların Tahran'ın başkent olarak sürdürülebilirliğini zedelediğini kaydeden Pezeşkiyan, "Bugünün gerçeği, artık başka seçeneğimizin olmadığı, başkenti taşımanın bir zorunluluk olduğudur" dedi.

Pezeşkiyan, bu adımın atılmaması halinde, artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte Tahran'da insani bir felakete yol açılabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayında İran yönetimi, Razavi Horasan, Yezd, İsfahan ve Tahran olmak üzere dört eyalette aynı anda ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni, yıllardır süren kuraklıktı.

İran hükümetinin bu bölgelerde karşılaştığı temel sorun, nehirlerin, bataklıkların ve rezervuarların kuruması ve barajların verimliliğinin azalmasıdır.
