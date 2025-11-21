https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/pezeskiyan-baskenti-tahrandan-baska-bir-yere-tasimak-zorundayiz-1101176617.html

Pezeşkiyan: Başkenti Tahran'dan başka bir yere taşımak zorundayız

Tahran'ın kuraklık, yoğun nüfus, yapılaşma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Pezeşkiyan, başkenti taşımaktan başka seçenekleri... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin başkentini Tahran'dan başka bir yere taşımaları gerektiğini belirtti.Yoğun nüfus ve derinleşen su krizi nedeniyle başkenti Tahran'dan taşımak zorunda olduklarını söyleyen Pezeşkiyan, 2025 yılında başkentin aldığı yağışın son yüzyılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkat çekti.Ciddi ekolojik baskıların Tahran'ın başkent olarak sürdürülebilirliğini zedelediğini kaydeden Pezeşkiyan, "Bugünün gerçeği, artık başka seçeneğimizin olmadığı, başkenti taşımanın bir zorunluluk olduğudur" dedi.Pezeşkiyan, bu adımın atılmaması halinde, artan nüfus ve yapılaşmayla birlikte Tahran'da insani bir felakete yol açılabileceği uyarısında bulundu.Mart ayında İran yönetimi, Razavi Horasan, Yezd, İsfahan ve Tahran olmak üzere dört eyalette aynı anda ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Bunun nedeni, yıllardır süren kuraklıktı.İran hükümetinin bu bölgelerde karşılaştığı temel sorun, nehirlerin, bataklıkların ve rezervuarların kuruması ve barajların verimliliğinin azalmasıdır.

