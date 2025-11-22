https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/g20-zirvesinde-sonuc-bildirisi-kabul-edildi-liderlerden-ukrayna-gazze-sudan-ve-kongo-icin-baris-1101203225.html
G20 Zirvesi'nde sonuç bildirisi kabul edildi: Liderlerden Ukrayna, Gazze, Sudan ve Kongo için barış çağrısı
G20 Zirvesi'nde sonuç bildirisi kabul edildi: Liderlerden Ukrayna, Gazze, Sudan ve Kongo için barış çağrısı
Sputnik Türkiye
Güney Afrika’da düzenlenen G20 Zirvesi’nin sonunda yayımlanan ortak bildiride, liderler Ukrayna, Sudan, Gazze ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T15:19+0300
2025-11-22T15:19+0300
2025-11-22T15:19+0300
dünya
güney afrika cumhuriyeti
g7 liderler zirvesi
sonuç bildirgesi
ukrayna
sudan
kongo
filistin
abd
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101202210_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_3d4877ff04d003bef896b073cd64efe0.jpg
Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin ardından yayınlanan ortak bildiride, liderler çeşitli küresel kriz bölgelerine dikkat çekti. Metinde, Ukrayna, Sudan, Filistin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki çatışmaların, Birleşmiş Milletler Şartı doğrultusunda adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.Bildiride, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini temel alarak, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin toprakları, Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmaların çözümüne yönelik adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışmaya kararlıyız. Sadece barışla birlikte sürdürülebilirlik ve refah sağlanabilir" ifadelerine yer verildi.Zirve sonunda yayımlanan belgede, ABD’nin 2026, İngiltere’nin 2027 ve Güney Kore’nin 2028’de G20 dönem başkanlıklarını üstleneceği anımsatıldı. Liderler, bu dönem başkanlıkları süresince iş birliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.“Bu yılki liderliği için Güney Afrika'ya teşekkür ediyor, 2026’da ABD, 2027’de İngiltere ve 2028’de Kore'nin başkanlığında birlikte çalışmaya kararlılığımızı beyan ediyoruz” ifadeleriyle, G20'nin gelecek dönemlerine dair takvim de duyurulmuş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/guney-afrika-g20-zirvesi-abdsiz-yapilacak-1101084432.html
güney afrika cumhuriyeti
ukrayna
sudan
kongo
filistin
i̇ngiltere
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/16/1101202210_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_4f5b01ff0bec8ad133c2cbbf0a7812ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney afrika cumhuriyeti, g7 liderler zirvesi, sonuç bildirgesi, ukrayna, sudan, kongo, filistin, abd, i̇ngiltere, güney kore
güney afrika cumhuriyeti, g7 liderler zirvesi, sonuç bildirgesi, ukrayna, sudan, kongo, filistin, abd, i̇ngiltere, güney kore
G20 Zirvesi'nde sonuç bildirisi kabul edildi: Liderlerden Ukrayna, Gazze, Sudan ve Kongo için barış çağrısı
Güney Afrika’da düzenlenen G20 Zirvesi’nin sonunda yayımlanan ortak bildiride, liderler Ukrayna, Sudan, Gazze ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.
Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin ardından yayınlanan ortak bildiride, liderler çeşitli küresel kriz bölgelerine dikkat çekti. Metinde, Ukrayna, Sudan, Filistin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki çatışmaların, Birleşmiş Milletler Şartı doğrultusunda adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.
Bildiride, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini temel alarak, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin toprakları, Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmaların çözümüne yönelik adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışmaya kararlıyız. Sadece barışla birlikte sürdürülebilirlik ve refah sağlanabilir" ifadelerine yer verildi.
Zirve sonunda yayımlanan belgede, ABD’nin 2026, İngiltere’nin 2027 ve Güney Kore’nin 2028’de G20 dönem başkanlıklarını üstleneceği anımsatıldı. Liderler, bu dönem başkanlıkları süresince iş birliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.
“Bu yılki liderliği için Güney Afrika'ya teşekkür ediyor, 2026’da ABD, 2027’de İngiltere ve 2028’de Kore'nin başkanlığında birlikte çalışmaya kararlılığımızı beyan ediyoruz” ifadeleriyle, G20'nin gelecek dönemlerine dair takvim de duyurulmuş oldu.