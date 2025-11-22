https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/g20-zirvesinde-sonuc-bildirisi-kabul-edildi-liderlerden-ukrayna-gazze-sudan-ve-kongo-icin-baris-1101203225.html

G20 Zirvesi'nde sonuç bildirisi kabul edildi: Liderlerden Ukrayna, Gazze, Sudan ve Kongo için barış çağrısı

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nin ardından yayınlanan ortak bildiride, liderler çeşitli küresel kriz bölgelerine dikkat çekti. Metinde, Ukrayna, Sudan, Filistin ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki çatışmaların, Birleşmiş Milletler Şartı doğrultusunda adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.Bildiride, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini temel alarak, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin toprakları, Ukrayna ve dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmaların çözümüne yönelik adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışmaya kararlıyız. Sadece barışla birlikte sürdürülebilirlik ve refah sağlanabilir" ifadelerine yer verildi.Zirve sonunda yayımlanan belgede, ABD’nin 2026, İngiltere’nin 2027 ve Güney Kore’nin 2028’de G20 dönem başkanlıklarını üstleneceği anımsatıldı. Liderler, bu dönem başkanlıkları süresince iş birliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.“Bu yılki liderliği için Güney Afrika'ya teşekkür ediyor, 2026’da ABD, 2027’de İngiltere ve 2028’de Kore'nin başkanlığında birlikte çalışmaya kararlılığımızı beyan ediyoruz” ifadeleriyle, G20'nin gelecek dönemlerine dair takvim de duyurulmuş oldu.

