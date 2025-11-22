https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/imfden-turkiye-raporu-ksa-vadede-buyume-saglam-enflasyon-kademeli-dusuyor-1101200646.html

IMF'den Türki̇ye raporu: 'Kısa vadede büyüme sağlam, enflasyon kademeli̇ düşüyor'

IMF’den Türki̇ye raporu: 'Kısa vadede büyüme sağlam, enflasyon kademeli̇ düşüyor'

22.11.2025

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye yönelik 4. Madde konsültasyonu kapsamında hazırladığı ön değerlendirmeyi yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin GSYH büyümesini sürdürdüğü, enflasyonun ise kademeli olarak gerilemeye devam ettiği kaydedildi. Buna karşın ekonomik ortamın hâlâ zorlu olduğu ve risklerin sürdüğü vurgulandı.'Para politikası önemli başarılar sağladı'IMF, Türkiye’nin uyguladığı para politikası çerçevesi sayesinde kaydedilen kazanımları şöyle sıraladı:Raporda, TCMB’nin reel faizleri yüksek tutmak ve finansal riskleri sınırlamak için çeşitli araçlar kullandığı, ancak bu çoklu araç yapısının iletişimi karmaşıklaştırdığı ifade edildi.'Riskler azaldı ancak tam olarak ortadan kalkmış değil'IMF, büyümenin sağlam seyrettiğini ancak ekonominin hâlâ;gibi dış şoklara karşı kırılgan olduğuna dikkat çekti. Bu durumun dezenflasyon sürecini yavaşlattığı, istikrara yönelik ek maliyetler doğurduğu vurgulandı.2025 ve 2026 büyüme projeksiyonlarıRapora göre:2026 yılında düşen politika faizleri ve daha gevşek mali duruşun talebi desteklemesiyle yatırım ve tüketimde artış öngörülüyor.Enflasyon tahmini: 2025 sonu yüzde 33IMF, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 33 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Buna göre:fiyatların kademeli olarak gerilemesini destekleyecek.'Ek politika çabasına ihtiyaç var'Raporda, TCMB’nin enflasyon hedeflerine ulaşabilmesi için:gerektiği ifade edildi.Finans sektörünün sağlıklı olduğu belirtilirken, döviz likiditesi risklerinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.Maliye politikası: Gelir artırıcı tedbirler öne çıkıyorIMF, dezenflasyonun hızlanması ve risklerin azaltılması için 2025’te mali konsolidasyonun sürdürülmesini önerdi.Buna göre:Türkiye’nin büyüme potansiyelini artıracak ve büyümeyi daha kapsayıcı hale getirecek.

