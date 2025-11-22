https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/imfden-turkiye-raporu-ksa-vadede-buyume-saglam-enflasyon-kademeli-dusuyor-1101200646.html
IMF’den Türki̇ye raporu: 'Kısa vadede büyüme sağlam, enflasyon kademeli̇ düşüyor'
IMF’den Türki̇ye raporu: 'Kısa vadede büyüme sağlam, enflasyon kademeli̇ düşüyor'
Sputnik Türkiye
IMF, Türkiye ekonomisinin kısa vadede sağlam büyüme göstereceğini, enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam edeceğini açıkladı. TCMB’nin para politikası... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T10:17+0300
2025-11-22T10:17+0300
2025-11-22T10:17+0300
imf
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
mali
ekonomi̇
para politikası
rapor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085694488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa4765301236dca9e599dd5b5823932e.png
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye yönelik 4. Madde konsültasyonu kapsamında hazırladığı ön değerlendirmeyi yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin GSYH büyümesini sürdürdüğü, enflasyonun ise kademeli olarak gerilemeye devam ettiği kaydedildi. Buna karşın ekonomik ortamın hâlâ zorlu olduğu ve risklerin sürdüğü vurgulandı.'Para politikası önemli başarılar sağladı'IMF, Türkiye’nin uyguladığı para politikası çerçevesi sayesinde kaydedilen kazanımları şöyle sıraladı:Raporda, TCMB’nin reel faizleri yüksek tutmak ve finansal riskleri sınırlamak için çeşitli araçlar kullandığı, ancak bu çoklu araç yapısının iletişimi karmaşıklaştırdığı ifade edildi.'Riskler azaldı ancak tam olarak ortadan kalkmış değil'IMF, büyümenin sağlam seyrettiğini ancak ekonominin hâlâ;gibi dış şoklara karşı kırılgan olduğuna dikkat çekti. Bu durumun dezenflasyon sürecini yavaşlattığı, istikrara yönelik ek maliyetler doğurduğu vurgulandı.2025 ve 2026 büyüme projeksiyonlarıRapora göre:2026 yılında düşen politika faizleri ve daha gevşek mali duruşun talebi desteklemesiyle yatırım ve tüketimde artış öngörülüyor.Enflasyon tahmini: 2025 sonu yüzde 33IMF, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 33 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Buna göre:fiyatların kademeli olarak gerilemesini destekleyecek.'Ek politika çabasına ihtiyaç var'Raporda, TCMB’nin enflasyon hedeflerine ulaşabilmesi için:gerektiği ifade edildi.Finans sektörünün sağlıklı olduğu belirtilirken, döviz likiditesi risklerinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.Maliye politikası: Gelir artırıcı tedbirler öne çıkıyorIMF, dezenflasyonun hızlanması ve risklerin azaltılması için 2025’te mali konsolidasyonun sürdürülmesini önerdi.Buna göre:Türkiye’nin büyüme potansiyelini artıracak ve büyümeyi daha kapsayıcı hale getirecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/25-kisi-zehirlenmisti-sislideki-restoranin-adi-aciklandi-1101200499.html
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085694488_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c1e118ef2c9a57ed7fe49589d5ec2e7f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
imf, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mali, para politikası, rapor
imf, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), mali, para politikası, rapor
IMF’den Türki̇ye raporu: 'Kısa vadede büyüme sağlam, enflasyon kademeli̇ düşüyor'
IMF, Türkiye ekonomisinin kısa vadede sağlam büyüme göstereceğini, enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam edeceğini açıkladı. TCMB’nin para politikası çerçevesinin önemli kazanımlar sağladığı vurgulanırken, çoklu araç kullanımının iletişimi zorlaştırdığı ve dezenflasyon sürecinin hala riskler barındırdığı belirtildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye yönelik 4. Madde konsültasyonu kapsamında hazırladığı ön değerlendirmeyi yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin GSYH büyümesini sürdürdüğü, enflasyonun ise kademeli olarak gerilemeye devam ettiği kaydedildi. Buna karşın ekonomik ortamın hâlâ zorlu olduğu ve risklerin sürdüğü vurgulandı.
'Para politikası önemli başarılar sağladı'
IMF, Türkiye’nin uyguladığı para politikası çerçevesi sayesinde kaydedilen kazanımları şöyle sıraladı:
Enflasyonun kademeli düşüşü
,
Pozitif reel faizlerin
baskın hale gelmesi.
Raporda, TCMB’nin reel faizleri yüksek tutmak ve finansal riskleri sınırlamak için çeşitli araçlar kullandığı, ancak bu çoklu araç yapısının iletişimi karmaşıklaştırdığı ifade edildi.
'Riskler azaldı ancak tam olarak ortadan kalkmış değil'
IMF, büyümenin sağlam seyrettiğini ancak ekonominin hâlâ;
gibi dış şoklara karşı kırılgan olduğuna dikkat çekti. Bu durumun dezenflasyon sürecini yavaşlattığı, istikrara yönelik ek maliyetler doğurduğu vurgulandı.
2025 ve 2026 büyüme projeksiyonları
Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,5
,
2026’da yüzde 3,7
büyümesi bekleniyor.
2026 yılında düşen politika faizleri ve daha gevşek mali duruşun talebi desteklemesiyle yatırım ve tüketimde artış öngörülüyor.
Enflasyon tahmini: 2025 sonu yüzde 33
IMF, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 33 seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Buna göre:
düşen enflasyon nedeniyle azalan ataletsellik
,
fiyatların kademeli olarak gerilemesini destekleyecek.
'Ek politika çabasına ihtiyaç var'
Raporda, TCMB’nin enflasyon hedeflerine ulaşabilmesi için:
yüksek reel faiz oranları
,
politika faizine daha güçlü odaklanan bir çerçeve
,
kur oynaklığını azaltan bir politika yaklaşımı
Finans sektörünün sağlıklı olduğu belirtilirken, döviz likiditesi risklerinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Maliye politikası: Gelir artırıcı tedbirler öne çıkıyor
IMF, dezenflasyonun hızlanması ve risklerin azaltılması için 2025’te mali konsolidasyonun sürdürülmesini önerdi.
Buna göre:
ihtiyatlı gelir politikaları
,
işgücü ve ürün piyasalarında yapısal reformlar
Türkiye’nin büyüme potansiyelini artıracak ve büyümeyi daha kapsayıcı hale getirecek.