Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun batısında sağanak yağış, güney kesimlerde ise 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar öngörüyor. Marmara, Ege ve Batı... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonuna ilişkin güncel hava tahminlerini paylaştı. Buna göre yurdun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, güney bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar etkili olacak. Özellikle Akdeniz hattında sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.Cuma günü: Kuzey, iç ve batı bölgelerde bulutlanmaBugün kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek.Cumartesi: Yağış alanı genişliyorYarın itibarıyla yağışlar geniş bir alanda etkili olacak.parçalı çok bulutlu ve yağışlı bir gün geçirecek. Yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeMGM tahminlerine göre hava sıcaklığı hafta boyunca ve hafta sonunda mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu sıcaklıklarıyla dikkat çekecek.İl il hafta sonu sıcaklık tahminleri

