Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
2025-11-22T09:58+0300
2025-11-22T09:58+0300
2025-11-22T09:59+0300
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:58 22.11.2025 (güncellendi: 09:59 22.11.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurdun batısında sağanak yağış, güney kesimlerde ise 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar öngörüyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz yağışlı geçerken; sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonuna ilişkin güncel hava tahminlerini paylaştı. Buna göre yurdun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, güney bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar etkili olacak. Özellikle Akdeniz hattında sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Cuma günü: Kuzey, iç ve batı bölgelerde bulutlanma
Bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Balıkesir’in batı kıyıları
,
yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek.
Cumartesi: Yağış alanı genişliyor
Yarın itibarıyla yağışlar geniş bir alanda etkili olacak.
parçalı çok bulutlu ve yağışlı bir gün geçirecek. Yağışların yer yer kuvvetlenmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
MGM tahminlerine göre hava sıcaklığı
hafta boyunca ve hafta sonunda mevsim normallerinin üzerinde
seyretmeye devam edecek. Özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu
sıcaklıklarıyla dikkat çekecek.
İl il hafta sonu sıcaklık tahminleri