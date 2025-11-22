Londra’da 'Palestine Action’a destek eylemi: Polis müdahale etti, onlarca gözaltı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/londrada-palestine-actiona-destek-eylemi-polis-mudahale-etti-onlarca-gozalti-1101208110.html
İngiltere'de temmuz ayında 'yasaklı örgüt' ilan edilen Palestine Action'a destek için Londra'da düzenlenen protestoda eylemciler kendilerini gozaltına aldırmak... 22.11.2025
İngiltere’nin başkenti Londra’da, temmuz ayında “yasaklı örgüt” ilan edilen Palestine Action grubuna yönelik karara tepki göstermek ve yasağın kaldırılmasını talep etmek için düzenlenen eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tavistock Meydanı’nda bir araya gelen eylemciler, İsrail’le iş yapan şirketlere yönelik baskın ve sabotaj eylemleriyle bilinen grubu desteklediklerini ifade etti.Göstericiler, yanlarında getirdikleri boş kartonlara ve pankartlara “Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” yazarak meydanda oturma eylemi başlattı. Aktivistlerin bir kısmı kendilerini kasten gözaltına aldırmak için polisle diyaloğa girmedi ve soruları yanıtsız bıraktı.Londra Metropolitan Polisi, protesto sırasında pankart taşıyan bazı kişilerin, yasaklı örgüte destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların sayısına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.Temmuz ayında yasaklanmıştıPalestine Action, İngiltere’de İsrail’le iş yapan şirketlerin üretim ve faaliyetlerini hedef alan doğrudan eylemleriyle biliniyor. Grup, geçtiğimiz haziranda Brize Norton hava üssüne girerek askeri uçak motorlarına kırmızı boya sıktıkları eylemle gündeme gelmişti. Bu olayın ardından dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubu yasaklama sürecini başlatmış ve karar temmuz ayında yürürlüğe girmişti.Yasak sonrası hukuki girişimler sürerken, Defend Our Juries platformu Palestine Action’a destek kampanyaları başlatmış, bu eylemlerde son aylarda binlerce kişi gözaltına alınmıştı.
