İngiltere’de yazar Tayo Aluko dahil 142 Filistin yanlısı gözaltına alındı

İngiltere ve Galler polisi, hükümetin ‘Palestine Action’ı terör örgütü ilan etmesinin ardından düzenlenen koordineli protestolar sırasında 140’tan fazla kişiyi... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Gözaltına alınanlar arasında, daha önce İsrail silah endüstrisine karşı doğrudan eylemlerde bulunan aktivist yazar Tayo Aluko da vardı. Aluko, Leeds’te gözaltına alınırken “Biz terörist değiliz” diye şarkı söyledi.Protestoya katılanlar dün “Soykırıma karşıyım. Filistin’i destekliyorum” yazılı pankartlarla oturma eylemleri düzenledi. Organizasyon, sadece salı günü 142 kişinin gözaltına alındığını, haftanın ilerleyen günlerinde de 24 Kasım’da planlanan Palestine Action yasağına yönelik yargısal inceleme öncesi eylemlerin süreceğini bildirdi.İçişleri eski bakanı Yvette Cooper, yılın başında Palestine Action’ı askeri bir üssü ihlal ettikleri gerekçesiyle ‘terör örgütü ilan’ etmişti. Bu yasak, gruba destek vermeyi ya da üye olmayı, 14 yıla kadar hapis cezasıyla suç haline getiriyor.Yasağın ilanından bu yana 2 bin’den fazla kişi terör suçlamasıyla gözaltına alındı, 170 kişi Terör Yasası’nın 13'üncü maddesi uyarınca dava ediliyor.İskoçya ve İrlanda’da gözaltı yokÖte yandan İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki eş zamanlı protestolarda gözaltı yaşanmadı. Edinburgh’da 49 kişinin katıldığı bir eylemde polis herhangi bir gözaltı yapmadı.İngiltere ve Galler’de ise Nottingham’da 27, Leeds’te 25, Oxford’da 20, Gloucester’da 17, Cardiff ve Newcastle’da 12’şer, Northampton ve Truro’da dokuzar kişi gözaltına alındı. Truro’da polis, gözaltına alınan sekiz kişi sonrası sınırlı tutuklama kapasitesine dikkat çekerek diğer protestocuları serbest bıraktı.

