İsrail, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna hava saldırıları düzenledi
İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna hava saldırıları düzenledi
22.11.2025
İsrail ordusu, Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede gerginlik devam ediyor.Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail’e ait savaş uçakları Nebatiye vilayetinde Mahmudiye, Ayşiyye ve Çarmak beldeleri ile Rafi Dağı çevresini hedef aldı. Ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde bulunan Şemstar beldesi yakınlarına da iki ayrı saldırı düzenlendi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırıların ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği görülürken, Lübnan makamları henüz can kaybı ya da hasara ilişkin resmi açıklama yapmadı.İsrail ordusundan açıklamaİsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ve doğudaki Beka bölgesinde Hizbullah'a ait fırlatıcıların ve askeri tesislerin hedef alındığı iddia edildi.Lübnan'ın güneyinde birkaç fırlatıcının, Beka bölgesinde ise Hizbullah'ın silah depoladığı 2 askeri tesisinin hedef alındığı öne sürüldü. İsrail ordusu, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.Ateşkes sonrası ihlaller sürüyorİsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, Eylül 2024’te geniş çaplı çatışmaya dönüşmüş; 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği belirtilmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ila 20 Kasım 2025 tarihleri arasında ateşkes ihlallerine bağlı saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail ordusu ayrıca 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği beş tepedeki varlığını sürdürüyor.
