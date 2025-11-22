Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/israil-lubnanin-guneyi-ve-dogusuna-hava-saldirilari-duzenledi-1101204280.html
İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna hava saldırıları düzenledi
İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna hava saldırıları düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan basınına göre, İsrail'e ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-22T17:12+0300
2025-11-22T17:12+0300
dünya
ortadoğu
haberler
i̇srail
lübnan
nebatiye
lübnan resmi haber ajansı (nna)
lübnan sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101129548_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6fe65aa3e3d32a68f18b93088c3bdf7b.jpg
İsrail ordusu, Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede gerginlik devam ediyor.Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail’e ait savaş uçakları Nebatiye vilayetinde Mahmudiye, Ayşiyye ve Çarmak beldeleri ile Rafi Dağı çevresini hedef aldı. Ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde bulunan Şemstar beldesi yakınlarına da iki ayrı saldırı düzenlendi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırıların ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği görülürken, Lübnan makamları henüz can kaybı ya da hasara ilişkin resmi açıklama yapmadı.İsrail ordusundan açıklamaİsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ve doğudaki Beka bölgesinde Hizbullah'a ait fırlatıcıların ve askeri tesislerin hedef alındığı iddia edildi.Lübnan'ın güneyinde birkaç fırlatıcının, Beka bölgesinde ise Hizbullah'ın silah depoladığı 2 askeri tesisinin hedef alındığı öne sürüldü. İsrail ordusu, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.Ateşkes sonrası ihlaller sürüyorİsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, Eylül 2024’te geniş çaplı çatışmaya dönüşmüş; 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği belirtilmişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ila 20 Kasım 2025 tarihleri arasında ateşkes ihlallerine bağlı saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail ordusu ayrıca 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği beş tepedeki varlığını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/israilden-lubnana-yeni-saldiri-uyarisi-1-gunde-13-olu-1101129704.html
i̇srail
lübnan
nebatiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101129548_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_597a0ca49a83ca7f7ab0ea7378e0146f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, haberler, i̇srail, lübnan, nebatiye, lübnan resmi haber ajansı (nna), lübnan sağlık bakanlığı
ortadoğu, haberler, i̇srail, lübnan, nebatiye, lübnan resmi haber ajansı (nna), lübnan sağlık bakanlığı

İsrail, Lübnan’ın güneyi ve doğusuna hava saldırıları düzenledi

17:12 22.11.2025
© Ramiz Dallahİsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
© Ramiz Dallah
Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan basınına göre, İsrail'e ait savaş uçakları ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde Mahmudiye, Ayşiyye ve Çarmak beldelerinin olduğu bölge ile Rafi Dağı'nı hedef aldı.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede gerginlik devam ediyor.
Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail’e ait savaş uçakları Nebatiye vilayetinde Mahmudiye, Ayşiyye ve Çarmak beldeleri ile Rafi Dağı çevresini hedef aldı. Ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde bulunan Şemstar beldesi yakınlarına da iki ayrı saldırı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırıların ardından bölgeden yoğun duman yükseldiği görülürken, Lübnan makamları henüz can kaybı ya da hasara ilişkin resmi açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ve doğudaki Beka bölgesinde Hizbullah'a ait fırlatıcıların ve askeri tesislerin hedef alındığı iddia edildi.
Lübnan'ın güneyinde birkaç fırlatıcının, Beka bölgesinde ise Hizbullah'ın silah depoladığı 2 askeri tesisinin hedef alındığı öne sürüldü. İsrail ordusu, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Ateşkes sonrası ihlaller sürüyor

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, Eylül 2024’te geniş çaplı çatışmaya dönüşmüş; 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği belirtilmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024 ila 20 Kasım 2025 tarihleri arasında ateşkes ihlallerine bağlı saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail ordusu ayrıca 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği beş tepedeki varlığını sürdürüyor.
İsrail'in Lübnan'a saldırı anları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
DÜNYA
İsrail, Lübnan’ın 4 bölgesine hava saldırısı düzenledi
19 Kasım, 16:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала